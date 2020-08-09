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Formula 1 / Son dakika

Haas, Barcelona'da daha iyi olmayı umuyor

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Haas, Barcelona'da daha iyi olmayı umuyor
Ekleyen:
, Editör
9 Ağu 2020 00:00

Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, bu hafta sonu yapılacak İspanya GP'nin kendileri için daha iyi geçmesini umduklarını söyledi.

Haas, geride kalan beş yarışta sadece Macaristan'da strateji sayesinde puan almayı başardı ve şu noktada puan alabilecek tempoda görünmüyorlar.

Ancak Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, aracın Barcelona'da daha iyi olmasını umut ediyor.

"Sonuçlarımıza bakarsak, geçen hafta sonunun en iyi anları Romain'in sıralama performansı ve Kevin'ın harika başlangıcıydı. Romain ilk sıralama seansında mükemmel bir tur atarak ikinci bölüme kalmayı başardı. Kevin bu yıl pek çok iyi başlangıç ​​yaptı. Gelecek yarışlarda daha da iyi olmalıyız."

"Şimdi, daha önce test yaptığımız İspanya'ya geliyoruz ve burayla ile ilgili pek çok verimiz var. Ancak lastikler, yaptığımız her şeyde çok ciddi bir faktör. Ayrıca sıcaklıklar da aracın çalışma şeklini etkiliyor."

"Ek olarak bu hafta sonu sahip olduğumuz hızı, Şubat ayındaki testlerde elde ettiğimiz sonuçlarla karşılaştırma fırsatımız olacak."

"Geçen sezonun başlangıcı bizim için kolay değildi ve İspanya'da yedi puan kazanmak güzel olmuştu. Belki de güncellemelerin daha iyi olmasını beklediğimiz için en iyi sonuç bu değildi. Sonuç olarak, o aracı kullanmayı bırakıp sezona başladığımız versiyona geri dönmek zorunda kaldık."

"Bu hafta sonu Barcelona pistinin aracımıza daha uygun olmasını umuyorum, orada sonuçların motor gücüne olan bağlılığı Silverstone'daki kadar fazla değil. Umarım kolay olmasa bile bir şeyler başarabiliriz."

"Bu sene tüm pistlerde zorluklar yaşayacağımızı düşünüyorum ama Barcelona bize biraz daha uyuyor. Neler olacağını göreceğiz."

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Editör Kemal Şengül

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