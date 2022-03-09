Haas, Bahreyn testine gecikmeli katılacak, direksiyonda Fittipaldi olacak!

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Haas için sezon pek de istedikleri gibi başlamıyor. Uralkali ve Nikita Mazepin ile yollarını ayırma kararı alan Amerikalı ekip, şu anda ikinci pilot arayışı içerisinde ve henüz nihai kararını vermiş değil. Fakat uğraştıkları tek konu bu değil.

Son olarak takımın Bahreyn'e götürmeyi planladığı ekipmanlar ve aracın İngiltere'de kaldığı çünkü kargo uçağının İstanbul'da bozulduğu ortaya çıkmıştı.

Nihayet tüm kargo, salı akşamı Sakhir pistine ulaştırıldı. Diğer takımların, hazırlıklara pazartesi günü başladığı göz önüne alındığında bu, yaklaşık iki günlük bir kayıp anlamına geliyor. Takım bu kaybı telafi etmek için yoğun çaba gösterse de, tüm kurulum ve hazırlık çalışması yaklaşık iki gün sürüyor. Bundan ötürü de perşembe günü başlayacak testlere gecikmeli şekilde katılacaklar.

Haas'tan yapılan açıklamaya göre testin ilk günü olan perşembe günü, sabah bölümünü kaçıracaklar. Her şey yolunda giderse öğleden sonra piste çıkmayı planlıyorlar fakat bunun garantisi yok.

Haas sözcüsü, "Kargomuzun dün gece geç saatlerde Sakhir pistine getirildiğini doğrulayabilirim."

"Bu gecikme programımızı etkileyecek fakat perşembe günü öğleden sonra Pietro Fittipaldi ile beraber VF-22'yi piste çıkarmayı hedefliyoruz."

"Şu noktada paylaşabileceğim başka bir güncelleme yok." dedi.

Haas böylelikle Pietro Fittipaldi'nin testte yer alacağını doğrulamış oldu.

Antonio Giovinazzi ve Nico Hulkenberg'in adı son dönemde Mazepin'den boşalan koltukla ciddi şekilde anılırken, Danimarka basını Kevin Magnussen'in de Amerikalı ekibin düşündüğü sürücüler arasında yer aldığını iddia ediyor.

Haas sözcüsü, açıklamada ikinci pilotla ilgili bilgi vermemeyi seçti.