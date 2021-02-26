Haas, Bahreyn kazası sonrası Grosjean'ın IndyCar sponsoru olmaktan vazgeçmiş

Romain Grosjean, 2016-20 yılları arasında Gene Haas'ın sahibi olduğu Haas ekibiyle Formula 1'de mücadele etti ve takımın 2021 için başka pilotlara bakma kararı almasının ardından IndyCar'a geçme kararı aldı.

Grosjean, kendisine sponsor olmak için Gene Haas'la irtibata geçti ve Amerikalı iş insanı, başlangıçta Grosjean'ı desteklemeye hazırdı.

Ancak Grosjean'ın Bahreyn GP'deki kazası sonrası bu plan rafa kalktı. Çünkü Gene Haas, Grosjean'ın emekli olması gerektiğini düşünüyordu ve bu yüzden kendisine destek vermemeyi seçti.

RACER ile özel röportajında Haas, "Romain, IndyCar'da ona sponsor olmaya istekli olup olmadığımızı sormuştu. Sanırım başlangıçta buna oldukça açıktım. Ancak sonrasında Bahreyn'de kaza yaptığında, kendini öldürmediği için çok mutlu oldum. Aracının tamamen kül olduğunu düşünürsek, böyle bir kazadan sağ çıktığı için çok mutlu oldum."

“Bilmiyorum… Onun bir eşi ve üç çocuğu var. Ona, dışarı çıkıp kendini öldürmesi için para veremeyeceğimi söyledim. Sadece evde oturup, ailesine bakması gerektiğini düşündüm. Orada büyük bir kazadan kurtuldu. Orada ne olduğunu gerçekten anlamalısınız. Eğer o araç öyle ya da böyle birkaç derece daha yatık olsaydı, o kokpitin içinden çıkamazdı ve ölürdü. Yani, son derece şanslıydı."

"Takım da son derece şanslıydı. Kocasını kaybeden eşine ya da çocuklarına ne söyleyeceğimi hayal bile edemiyorum. Bunu (sponsorluk anlaşmasını) yapamadım ve Romain'e "Hayır, artık evinde kal, sana yardım edemem" dedim." dedi.

Haas, Grosjean'ın IndyCar'a geçme planlarını devam ettirdiği için şaşırmadığını söylüyor.

Haas, "Grosjean'ın çok iyi bir sürücü olduğunu biliyorsunuz. İyi olduğu günlerde, muhtemelen oradaki herhangi bir sürücü kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Yarış araçlarını sürmeyi seviyor ve bu onun seçimi. Sadece bu kötü seçimin bir parçası olmak istemiyorum. Hayatını kaybetmediği için kendimi şanslı hissediyorum." dedi.