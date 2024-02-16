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Formula 1 Sezon öncesi testi
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Haas, Bahreyn F1 testi için sürücü kadrosunu açıklayan ilk takım oldu

Bahreyn'de gerçekleştirilecek sezon öncesi testler için sürücü kadrosunu açıklayan ilk takım Haas oldu.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Haas VF-24 livery

Formula 1, 2 Mart'ta Bahreyn'de yapılacak sezon açılışı öncesinde 21 Şubat Çarşamba ve 23 Şubat Cuma günleri arasında Bahreyn Uluslararası Pisti'nde üç günlük bir kış testi gerçekleştirecek.

Takımlar teste sadece bir araçla katılabiliyor ve her takımın sadece üç günlük test hakkı bulunuyor. Bundan ötürü sürücülerin her biri 1.5 gün sürüş gerçekleştiriyor.

Haas F1 Takımı, kimin ne zaman araçta oturacağını netleştiren ilk yarış ekibi oldu.

Kevin Magnussen, yeni VF-24 ile Çarşamba sabahı piste çıkacak; öğleden sonra direksiyona. Nico Hulkenber geçecek. Aynı diziliş cuma günü de geçerli olacak.

Perşembe günü ise sabah Hulkenberg, öğleden sonra Magnussen yeni VF-24'te olacak.

 

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