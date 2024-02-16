Haas, Bahreyn F1 testi için sürücü kadrosunu açıklayan ilk takım oldu
Bahreyn'de gerçekleştirilecek sezon öncesi testler için sürücü kadrosunu açıklayan ilk takım Haas oldu.
Formula 1, 2 Mart'ta Bahreyn'de yapılacak sezon açılışı öncesinde 21 Şubat Çarşamba ve 23 Şubat Cuma günleri arasında Bahreyn Uluslararası Pisti'nde üç günlük bir kış testi gerçekleştirecek.
Takımlar teste sadece bir araçla katılabiliyor ve her takımın sadece üç günlük test hakkı bulunuyor. Bundan ötürü sürücülerin her biri 1.5 gün sürüş gerçekleştiriyor.
Haas F1 Takımı, kimin ne zaman araçta oturacağını netleştiren ilk yarış ekibi oldu.
Kevin Magnussen, yeni VF-24 ile Çarşamba sabahı piste çıkacak; öğleden sonra direksiyona. Nico Hulkenber geçecek. Aynı diziliş cuma günü de geçerli olacak.
Perşembe günü ise sabah Hulkenberg, öğleden sonra Magnussen yeni VF-24'te olacak.
Teknik analiz: 2024 Haas, içerisinde Ferrari parçaları olan Red Bull aracına benziyor
Teknik analiz: 2024 Haas, içerisinde Ferrari parçaları olan Red Bull aracına benziyor Teknik analiz: 2024 Haas, içerisinde Ferrari parçaları olan Red Bull aracına benziyor
Komatsu: "Magnussen ve Hulkenberg'e karşı standart bir yaklaşımım yok"
Komatsu: "Magnussen ve Hulkenberg'e karşı standart bir yaklaşımım yok" Komatsu: "Magnussen ve Hulkenberg'e karşı standart bir yaklaşımım yok"
Haas yeni renk düzenini 2 Şubat'ta tanıtacak
Haas yeni renk düzenini 2 Şubat'ta tanıtacak Haas yeni renk düzenini 2 Şubat'ta tanıtacak
Komatsu: "Pilotlarımızın geri bildirimleri mühendislerin işini kolaylaştırıyor"
Komatsu: "Pilotlarımızın geri bildirimleri mühendislerin işini kolaylaştırıyor" Komatsu: "Pilotlarımızın geri bildirimleri mühendislerin işini kolaylaştırıyor"
Hulkenberg, Haas ile yeni anlaşma imzaladığını yalanladı
Hulkenberg, Haas ile yeni anlaşma imzaladığını yalanladı Hulkenberg, Haas ile yeni anlaşma imzaladığını yalanladı
Komatsu: "Göreve başladığım ilk günden itibaren her şey yoğun geçti"
Komatsu: "Göreve başladığım ilk günden itibaren her şey yoğun geçti" Komatsu: "Göreve başladığım ilk günden itibaren her şey yoğun geçti"
Son Haberler
Ford, Horner konusunda Red Bull'un kararını bekliyor
Ford, Horner konusunda Red Bull'un kararını bekliyor Ford, Horner konusunda Red Bull'un kararını bekliyor
Mercedes, Silverstone'da sadece 15 km'lik test yapmış
Mercedes, Silverstone'da sadece 15 km'lik test yapmış Mercedes, Silverstone'da sadece 15 km'lik test yapmış
Albon: "Şu anda odak noktam Williams"
Albon: "Şu anda odak noktam Williams" Albon: "Şu anda odak noktam Williams"
Newey: "RB20, ilk testte beklentileri karşıladı"
Newey: "RB20, ilk testte beklentileri karşıladı" Newey: "RB20, ilk testte beklentileri karşıladı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar