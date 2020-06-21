Haas, Avusturya'da Ferrari'nin yeni güç ünitesini kullanmayacak

Ferrari, 2020 sezonunun ilk yarışı olan Avusturya GP'ye yaklaşık 15-25 beygir arasında güç artışı sağlayacağı ve daha dayanıklı olacağı iddia edilen yeni bir güç ünitesiyle gidecek.

İtalyan ekip bu sayede, geçen yılın sonunda yaşadığı kaybı telafi etmeyi umut ediyor.

Henüz Ferrari kaynaklarından doğrulanmamış olsa da, vites kutusu güncellemeleri de olacak ve bu güncellemeyi hem Alfa Romeo hem de Haas alacak.

Fakat güç ünitesi güncellemesini müşteri ekipleri almayacak gibi görünüyor.

Konu hakkında konuşan Haas takım patronu Gunther Steiner, Avusturya'daki ilk yarışta Avustralya'da kullanılması planlanan ilk versiyon motorla mücadele edeceklerini doğruladı.

Steiner, "Herhangi bir güç ünitesi güncellememiz olmayacağını söyleyebilirim.Zaten Avustralya Grand Prix'si için hazır olanla aynı -versiyon- motora sahip olacağız." dedi.

Alfa Romeo'nun da Haas'la benzer şekilde Avustralya'da kullanılması planlanan ilk versiyon motoru kullanması bekleniyor.