Haas: "Avusturya öncesi sürüş yapmamak dezavantaj değil"

COVID-19 pandemisi yılın 10 yarışının ertelenmesine ya da iptal edilmesine neden olurken, yeni sezon 5 Temmuz ile 12 Temmuz'da Red Bull Ring'de yapılacak iki yarışla başlayacak.

Bu, Şubat ayından sonra Formula 1 araçlarının ilk kez kullanılacağı anlamına gelecek. Fakat bazı takımlar ilk yarış öncesi bazı özel testler yapıyorlar.

Haas F1 patronu Gunther Steiner, takımın sezon başlamadan önce herhangi bir sürüş yapmayacağını doğruladı.

Motorsport.com da dahil olmak üzere seçilen medya kuruluşlarıyla yaptığı röportajda Steiner, “ Bu olmayacak. Açıkçası bunun için bir çekim gününü kullanmanız gerekecek ve ayrıca yeterli kapasitemiz yok."

“Sürücüler piste çıkmaya hazır. Çok fazla antrenman ihtiyaçları olduğunu düşünmüyorum. Bunu yapmak elbette güzel, ama şu anda bizim için bir böyle bir sürüş yapmak öncelik değil." dedi.

Mercedes ve Racing Point şimdiye kadar test yaptılar. Ferrari ve AlphaTauri de bazı testler yapacaklar.

Steiner, yeni COVID-19 protokollerini test edemeseler bile bunun bir sorun olacağını düşünmüyor.

Steiner, “Sanırım bunun bir avantaj olacağını inkar edemem ama çok da büyük değil."

“Çalışanlarımız Banbury'deki fabrikada aracı bir araya getirmek için çalışıyorlar. Bu yüzden orada da sosyal mesafelere uymak zorundalar, bu yüzden bu konuda çok endişelenmiyorum."

“Yeni protokolü pistte değil garajlarda uygulayacağız. Bir test yapmak için bir bahane olarak da kullanılıyor, ki eğer yeterli finansmanınız varsa eminim yapmak istersiniz."

“Her zaman söylediğim gibi, bazı açılardan biraz daha fazla risk alıyoruz çünkü iyi insanlara sahip olduğumuzu biliyorum ve bununla başa çıkacağımızdan hiç şüphem yok."

“Avusturya'ya gittiğimizde elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve iyi bir konumda olacağız. Bu konuda hiçbir endişem yok." dedi.