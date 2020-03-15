Haas: "Avustralya yarışını yapmak istememiz gayet normal"

Perşembe günü akşamı Formula 1 takım patronları ve F1 Motor Sporları Direktörü Ross Brown, McLaren'in personellerinden birinde coronavirüs çıkması üzerine yarıştan çekilme kararı alan McLaren'in kararı hakkında bir araya geldiler.

Ferrari konu hakkında net bir şekilde yarışta yer almama kararı alırken Renault ve Alfa Romeo da bu konuda Ferrari'ye katıldılar.

Diğer takımlar Cuma günü itibariyle hafta sonu programlarını uygulamaya hazır olsa da padokta virüse yakalanan insanların sayısının artması üzerine verilen karar sayısı da arttı. Ancak görüşmeler sırasında Mercedes yarışın iptali konusunda karar alırken Haas ve Williams yarışa devam etmek istediği için çoğunluk hala yarışın devam etmesini isteyen taraftaydı.

Tüm toplantılar sonrasında sadece Red Bull, AlphaTauri ve RacingPoint - otoritelerin yarışa çıkmanın güvenli olduğunu söylediği bir durumda - yarışmak istediklerini söylediler.

Sadece birkaç takımın yarışa çıkma durumu göz önüne alındığında yarışın iptal edilmesi üzerine alınan karar daha mantıklı bir hal almıştı. Ancak bu karar, antrenman turlarının başlamasına sadece birkaç saat kala alınmıştı.

Motorsport.com'a konuşan Haas takım patronu Günther Steiner, tüm takımların aynı fikirde olmamasının bir sürpriz olmadığını söyledi.

"Bu gayet normal bir durum. Her takım kendine ait bir yönetim stiline sahip. Bazıları büyük bir şirketi olarak burada bulunurken bazıları da özel takımlar olarak buradalar, bu yüzden herkesin aynı fikre sahip olmasını bekleyemezsiniz.

"Bizim buradaki en önemli amacımız her şeyin tamamen güvenli olmasını sağlamak. Bunu durumun önemini anladıktan sonra söylemek kolay ancak böyle bir kararın verilmesi için tüm parçaların bir araya getirilmesi lazım.

"Hikayenin içinde pek çok aktör var: yarışın organizatörü, F1 yönetimi, FIA, farklı milletlerden oluşan ve farklı geçmişlere sahip 10 takım. Bu yüzden herkesin kendi içinde çözmesi gereken problemleri var. Herkesin bir yerden taviz vermesi gerekiyordu ve ortaya çıkan çözüm bu oldu.

"Karar vermek kolay değildi çünkü buraya mücadele etmeye geldik. Bir katılımcı olarak yapmanız gereken şey bu. Ve bu yarış takvimin ilk yarışı olacaktı. Herkes rekabet atmaya can atıyordu, herkesin en enerjik olduğu zamandı. Ancak ortada böyle bir olay var ve kendinizi, pek çok insanın güvenliği için kısıtlamak zorundasınız.

"Şu anda tüm dünya bu virüs ile mücadele ediyor. Bu kararı almak zordu, ancak işin sonunda alınan karar da bu oldu."

Haas'ın dört personeli coronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırılmıştı ancak dört personelin test sonuçları da negatif çıktı. Steiner şüphelilerin çıkması üzerine alınan önlemleri artırdıklarını söyledi.

"Bence bu durumun tamamıyla farkındaydık. Herkese, kendilerini iyi hissetmedikleri sürece işe gelmemeleri gerektiğini söyledik çünkü virüsü daha çok yaymanın bir anlamı yoktu. Dört personelimiz teste tabii tutuldu ve şükürler olsun ki dördünün de test sonuçları negatif çıktı.

"Sonuçlar konusunda korku içindeydik ancak negatif çıktı. McLaren'in bir personelinin test sonucu pozitif çıktı ve bence çok büyük bir korku içerisindelerdi. Bu duruma iyi bir tepki gösterdiler ve herkesin güvenli olduğundan emin oldular."

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