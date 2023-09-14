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Formula 1 Haberler

Haas, Austin'de konsept değişikliğine gideceğini doğruladı!

Haas, Birleşik Devletler Grand Prix'sinden itibaren araç konseptini değiştirecek ve downwash çözümüne geçen son F1 takımı olacak.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Kevin Magnussen, Haas VF-23

Amerikalı ekip, teknik partneri Ferrari'nin yeni kurallar dönemine başladığı in-wash çözümüne sadık kalarak diğerlerinden farklı bir duruş sergilemişti.

Ancak Ferrari'nin İspanya Grand Prix'sinde in-wash çözümden vazgeçmesi ve Mercedes'in Monako'dan itibaren sıfır sidepod tasarımını terk etmesiyle Haas, downwash [hava akımını aşağı yönlendiren, rampa şeklinde aşağı inen sidepod] konseptini kullanmayan tek takım olarak kaldı.

Bu durum önümüzdeki ay Austin'de yapılacak yarıştan itibaren değişecek, çünkü Red Bull'un iyi bir şekilde kullandığı downwash çözümünü benimsemek için yan sidepodların elden geçirilmesini de içeren büyük bir güncelleme planlanıyor.

Yaklaşım değişikliği kararı yaz tatilinden önce alındı.

Takım patronu Guenther Steiner şunları söyledi: "Şu anda sahip olduğumuz konseptle ilgili en büyük sorunumuz artık performans bulamamaktı."

"Tüm yıl geliştirdik ama hiçbir şey gelmedi. Bir noktada, farklı bir şey yapmanız gerekiyor ve diğerleri kazanımlar elde etmeye devam ederken biz kafamızı duvara vurmaya devam edemeyiz."

"McLaren sistemi bu şekilde değiştirdi ve bir noktada çok iyi şeyler buldular. Yani bir noktada konsepti değiştirmeniz ve gerçeklerle yüzleşmeniz gerekiyor."

Kevin Magnussen, Haas VF-23

Kevin Magnussen, Haas VF-23

Fotoğraf: Erik Junius

Haas'ın mevcut konseptinde ilerleme kaydedememesi, takımın 2023 bütçesinin herhangi bir kısmını güncellemeler için kullanmasını engelledi, bu da Austin için planlanan güncellemeleri finanse etmek için boşluk bıraktı.

Steiner şunları ekledi: "Plan, şu anda sahip olduğumuz konsept için daha fazla güncelleme yapmaktı. Ancak performans bulamadığımız için bu yıl herhangi bir güncelleme yapmadık."

"Araç daha hızlı gitmiyorsa güncelleme yapmanın bir anlamı kalmıyor, bu yüzden o parayı harcamadığımız için şimdi bu büyük güncelleme için harcayabiliriz."

Steiner, ekibin 2024 için iyi bir downwash tasarımına geçmeden önce bu yıl bazı önemli dersler alacağını düşünüyor.

Steiner, "Bu yıl bunu yapıp yapmama konusunda kararsız olsak da, gelecek yıl tam olarak bu rotayı izleyecektik."

"Bu yıl bir şeyler yapalım, en azından gelecek yıl için bu konsept hakkında mümkün olduğunca çok şey öğreniriz diye düşündük. Belki de gelecek yılın aracına entegre edebileceğimiz bir şeyler öğreniriz." dedi.

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