Haas artık tüm departmanları ve süreçleri "tek çatı altında" toplamak istiyor

Haas Formula 1 takımı, diğer ekiplerin aksine pek çok parçayı partnerlerinden alıyor ve bundan ötürü üç ayrı merkezde çalışıyor.

Takımın tasarım merkezi İtalya'da bulunurken, ekibin kendisi Silverstone yakınlarındaki Banbury'de, merkezi ise Kuzey Carolina'da bulunuyor.

Bu modelin hem avantajları hem de dezavantajları mevcut.

Artık dezavantajlarının daha ağır bastığını düşünen takım patronu Gunther Steiner, tüm departmanları tek bir çatı altında toplamalarını istiyor fakat şu anda böyle bir fırsatın mümkün olmadığını da kabul ediyor.

Speedcafe'e konuşan Steiner, "Zorluklar var, bunu inkar etmeyeceğim."

"Mevcut iş modelimiz, Ferrari ve Dallara ile olan işbirliğimiz ve takımın İngiltere'deki konumu nedeniyle her şeyi tek bir çatı altında birleştirmemize izin vermiyor. "

"Fakat bu koşullarla mümkün olduğunca iyi başa çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

"Takımı tek bir çatı altında toplamak isterdim ama böyle bir fırsatım yok."

"Bir şeyi değiştirmek istediğinizde, önce bunu nasıl yapacağınızı bulmanız gerekir."

"Teorik olarak mümkün olan tek şey yarış ekibini İtalya'ya göndermek fakat bu da mümkün değil. Yüz çalışandan en az yarısını, belki de daha fazlasını değiştirmemiz gerekecek. Çünkü İtalya'ya taşınmayı kabul etmezler." dedi.

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23 Fotoğraf: Erik Junius