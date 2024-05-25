Haas, arka kanat ihlali nedeniyle diskalifiye olabilir!

Sıralama turlarının ardından, her iki Haas pilotunun da arka kanatlarının en dış kısımlarında izin verilen maksimum sınır olan 85 mm'yi aşan DRS açıklığına sahip olduğu tespit edildi.

FIA'nın teknik delegesi Jo Bauer, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada "20 ve 27 numaralı araçlarda en üst arka kanat elemanının ayarlanabilir pozisyonları kontrol edildi.

"Ayarlanabilir elemanların en dış LHS ve RHS bölgeleri her iki araçta da izin verilen maksimum 85 mm'yi aşıyordu."

"Bu durum TR Madde 3.10.10 h)'ye uygun olmadığından, konuyu değerlendirmeleri için olay komiserlere kalmış durumda."

Komiserler Haas ekibini yerel saatle 19:15'te bir toplantıya çağırdı.

Bu ihlal, hem Hulkenberg hem de Magnussen'in cumartesi günkü sıralama sonuçlarından diskalifiye edilmesine yol açabilir.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lewis Hamilton 2021 Brezilya Grand Prix'sinde sprint sıralamasında benzer bir sorunla ceza almış ve sprint sıralamasındaki birinciliğini kaybederek son sıraya gerilemişti.

Cumartesi günü Magnussen, son turunu iptal etmesinin ardından Q2'de 15. sırada yer aldı.

Hulkenberg 12. olarak biraz daha iyi bir performans sergiledi, ancak Q2'de Esteban Ocon'un Alpine'ini engellediği için komiserlerle görüşmek zorunda kaldı, telsiz iletişim sisteminin çalışmadığını ve bu yüzden Ocon'un yaklaştığından habersiz olduğunu açıkladı.