"Haas, aracını 19 Şubat'ta tanıtacak"

Amerikalı ekip 2016 yılında Formula 1'e girdi ve kısa tarihinde hem iyi hem de kötü sezonlar yaşadı.

Takım 2018'de beşinci olmasından bir yıl sonra kötü bir yıl geçirdi ve sezonu dokuzuncu sırada noktaladı.

Gelecek yıl daha iyi bir performans göstermek isteyen Amerikalı ekip, erkenden 2020'ye odaklanmıştı.

Danimarkalı BT gazetesi, Kevin Magnussen ve Romain Grosjean'ın kullanacağı yeni Haas aracının lansman tarihini duyurdu.

Takım tarafından henüz doğrulanmayan bilgiye göre Haas, yeni aracını 19 Şubat'ta yani testlerin ilk gününde Barcelona'da tanıtacak.

Lansmanın geçen yılın aksine pit yolunda yapılması bekleniyor.

İlk Barcelona testi 19-21 Şubat, ikincisi ise 26-28 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

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