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Haas: "Aracın güçlü yanlarından biri 'kolay sürülebilir' olması"

Haas, aracın güçlü yanlarından birinin, "kolay" sürülebilir olması olduğuna inanıyor.

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Haas: "Aracın güçlü yanlarından biri 'kolay sürülebilir' olması"
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Amerikan takım, Kevin Magnussen'in ilk iki yarışta da puan almasıyla birlikte sezona güçlü bir başlangıç yaptı.

Takımın formu, geçtiğimiz yıla kıyasla büyük gelişme gösterdi. Haas, bu yılın aracına odaklanmak için geçtiğimiz yıl gelişmemiş bir araçla gridin sonundaydı.

Takım, yeni VF-22'nin Ferrari ve Red Bull'un arkasındaki grubun önünde yarışabilecek kadar güçlü durmasıyla, aracın sürülebilme karakteristiğinin sürücülerin güçlü bir tempo yakalamasında büyük bir rol oynadığını düşünüyor.

Motorsport.com tarafından, Haas'ın diğer takımlara kıyasla ne alanda güçlü olduğu sorusuna, takımın baş tasarımcısı Andrea de Zordo şunları söyledi: "Kullanmaya başladığımızdan beri sürmesi oldukça kolay oldu."

"Sürücüler çok rahat görünüyor. Çok fazla tur atamadığımızda bile hızlı tur yapmanın onlar için çok kolay olduğunu keşfettik. Bu yüzden güçlü yanımızın, sürücülerin aracı sürmeyi kolay bulması olduğunu düşünüyorum."

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Zordo'nun fikrini, takım patronu Gunther Steiner de destekledi.

Steiner, "Magnussen yarışta, aracın yapmasını istediği şeyi yaptığını söyledi."

"Elbette her zaman geliştirilecek şeyler var ama Magnussen, 'Sürmesi çok güzel. Çok rekabetçi ve sürekli zorlayabiliyorum.' dedi. Yani araç oldukça iyi." dedi.

Haas, araca güncelleme getirmek için acele etmiyor çünkü mevcut araçta ayarları geliştirerek ve sürücülerin sınıra yaklaşmakta rahat hissetmesini sağlayarak hâlâ performans bulunabileceğine iniyor.

De Zordo şunları ekledi: "İkinci test sırasında diğerleri kadar tur atamadık. Bu yüzen bir öğrenme süreci oldu ve belki de diğerlerine kıyasla hâlâ biraz öğrenme sürecindeyiz."

"Yani aracı daha iyi anladıkça, gelişim olmadan bile hâlâ daha fazlasının geleceğini düşünüyorum."

"Şimdi bu araçta olabildiğince fazlasını anlamaya ve maksimumu çıkarmaya odaklandık."

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