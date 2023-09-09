Haas, Amerika'ya Red Bull benzeri bir B versiyon araç getirmeyi planlıyor!
Son çıkan iddialara göre Haas takımı, Amerika'da piste çıkarmayı planladığı, B versiyon araç denilebilecek büyük bir güncelleme paketi üzerinde çalışıyor.
Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Haas, Red Bull RB19'dan esinlendiği büyük bir güncelleme paketi üzerinde çalışıyor ve bu paketin Austin'de piste çıkması bekleniyor.
Ferrari'den destek alan Haas, Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen gibi hızlı ve deneyimli pilotlara sahip olsa da bu sezon istikrarlı bir şekilde puan alamadı. Takım, ilk 14 yarışta sadece 11 puan toplayabildi ve takımlar şampiyonasında Alfa Romeo ve AlphaTauri'nin önünde 8. sırada yer alıyor.
Haas, 2022'deki kural değişikliklerine iyi hazırlansa da devamında gerilemekten kurtulamadı.
Özellikle Aston Martin'in sezon başındaki büyük yükselişi ve McLaren'ın sezon içerisindeki gelişiminden etkilenen takım, güncellemeler konusunda fikir değiştirdi.
Auto Motor und Sport'a göre Haas, Red Bull RB19'a benzer karoser, sidepod, taban güncellemelerini içeren, B versiyon bir araç hazırlıyor ve bu araç Amerika'da piste çıkacak.
Takım Patronu Gunther Steiner, "Gelecek yıl gitmemiz gereken yönü daha iyi anlamak için aracı yeniden inşa edeceğiz."
"Bahreyn 2024'e kadar yeni yolumuzda bir sorun olduğunu anlamasaydık risk o zaman daha büyük olurdu." diyerek bu planları işaret etti.
Steiner, Haas'ın VF-23'ün mevcut konseptiyle bir çıkmaza girdiği inancını yineleyerek, "Ne yaparsak yapalım, artık bir tur zamanı bulamıyoruz."
"McLaren konsept değişikliğiyle büyük bir sıçrama yapabileceğinizi gösterdi. Mevcut aracınıza yeni parçalar ekleyip öylece durmanın bir faydası yok." dedi.
Son Haberler
Rosberg: "Ricciardo'nun sakatlığı AlphaTauri'de kalmasını sağlayabilir"
Rosberg: "Ricciardo'nun sakatlığı AlphaTauri'de kalmasını sağlayabilir" Rosberg: "Ricciardo'nun sakatlığı AlphaTauri'de kalmasını sağlayabilir"
Alonso: "Verstappen'in üstünlüğü bizim motivasyon kaynağımız"
Alonso: "Verstappen'in üstünlüğü bizim motivasyon kaynağımız" Alonso: "Verstappen'in üstünlüğü bizim motivasyon kaynağımız"
Ricciardo: "Geri dönerken kendimden şüphe etmekteydim"
Ricciardo: "Geri dönerken kendimden şüphe etmekteydim" Ricciardo: "Geri dönerken kendimden şüphe etmekteydim"
Russell: "2024'te kesinlikle şampiyonluk mücadelesi vereceğiz diyemem"
Russell: "2024'te kesinlikle şampiyonluk mücadelesi vereceğiz diyemem" Russell: "2024'te kesinlikle şampiyonluk mücadelesi vereceğiz diyemem"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar