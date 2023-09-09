Haas, Amerika'ya Red Bull benzeri bir B versiyon araç getirmeyi planlıyor!

Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Haas, Red Bull RB19'dan esinlendiği büyük bir güncelleme paketi üzerinde çalışıyor ve bu paketin Austin'de piste çıkması bekleniyor.

Ferrari'den destek alan Haas, Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen gibi hızlı ve deneyimli pilotlara sahip olsa da bu sezon istikrarlı bir şekilde puan alamadı. Takım, ilk 14 yarışta sadece 11 puan toplayabildi ve takımlar şampiyonasında Alfa Romeo ve AlphaTauri'nin önünde 8. sırada yer alıyor.

Haas, 2022'deki kural değişikliklerine iyi hazırlansa da devamında gerilemekten kurtulamadı.

Özellikle Aston Martin'in sezon başındaki büyük yükselişi ve McLaren'ın sezon içerisindeki gelişiminden etkilenen takım, güncellemeler konusunda fikir değiştirdi.

Auto Motor und Sport'a göre Haas, Red Bull RB19'a benzer karoser, sidepod, taban güncellemelerini içeren, B versiyon bir araç hazırlıyor ve bu araç Amerika'da piste çıkacak.

Takım Patronu Gunther Steiner, "Gelecek yıl gitmemiz gereken yönü daha iyi anlamak için aracı yeniden inşa edeceğiz."

"Bahreyn 2024'e kadar yeni yolumuzda bir sorun olduğunu anlamasaydık risk o zaman daha büyük olurdu." diyerek bu planları işaret etti.

Steiner, Haas'ın VF-23'ün mevcut konseptiyle bir çıkmaza girdiği inancını yineleyerek, "Ne yaparsak yapalım, artık bir tur zamanı bulamıyoruz."

"McLaren konsept değişikliğiyle büyük bir sıçrama yapabileceğinizi gösterdi. Mevcut aracınıza yeni parçalar ekleyip öylece durmanın bir faydası yok." dedi.