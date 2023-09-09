Prime'a abone ol
Önceki / Liberty'e göre artık Concorde Anlaşması'nı imzalamak çok daha kolay bir iş Sonraki / Gasly, F1 padoğundaki taraftar saldırısı için harekete geçilmesini istiyor
Formula 1 Haberler

Haas, Amerika'ya Red Bull benzeri bir B versiyon araç getirmeyi planlıyor!

Son çıkan iddialara göre Haas takımı, Amerika'da piste çıkarmayı planladığı, B versiyon araç denilebilecek büyük bir güncelleme paketi üzerinde çalışıyor.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Kevin Magnussen, Haas VF-23

Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Haas, Red Bull RB19'dan esinlendiği büyük bir güncelleme paketi üzerinde çalışıyor ve bu paketin Austin'de piste çıkması bekleniyor.

Ferrari'den destek alan Haas, Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen gibi hızlı ve deneyimli pilotlara sahip olsa da bu sezon istikrarlı bir şekilde puan alamadı. Takım, ilk 14 yarışta sadece 11 puan toplayabildi ve takımlar şampiyonasında Alfa Romeo ve AlphaTauri'nin önünde 8. sırada yer alıyor.

Haas, 2022'deki kural değişikliklerine iyi hazırlansa da devamında gerilemekten kurtulamadı.

Özellikle Aston Martin'in sezon başındaki büyük yükselişi ve McLaren'ın sezon içerisindeki gelişiminden etkilenen takım, güncellemeler konusunda fikir değiştirdi.

Auto Motor und Sport'a göre Haas, Red Bull RB19'a benzer karoser, sidepod, taban güncellemelerini içeren, B versiyon bir araç hazırlıyor ve bu araç Amerika'da piste çıkacak.

Takım Patronu Gunther Steiner, "Gelecek yıl gitmemiz gereken yönü daha iyi anlamak için aracı yeniden inşa edeceğiz."

"Bahreyn 2024'e kadar yeni yolumuzda bir sorun olduğunu anlamasaydık risk o zaman daha büyük olurdu." diyerek bu planları işaret etti.

Steiner, Haas'ın VF-23'ün mevcut konseptiyle bir çıkmaza girdiği inancını yineleyerek, "Ne yaparsak yapalım, artık bir tur zamanı bulamıyoruz."

"McLaren konsept değişikliğiyle büyük bir sıçrama yapabileceğinizi gösterdi. Mevcut aracınıza yeni parçalar ekleyip öylece durmanın bir faydası yok." dedi.

paylaşım
yorumlar

Liberty'e göre artık Concorde Anlaşması'nı imzalamak çok daha kolay bir iş

Gasly, F1 padoğundaki taraftar saldırısı için harekete geçilmesini istiyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
19 puan fark kapatan Toprak: "Şampiyonluğu düşünmüyorum"

19 puan fark kapatan Toprak: "Şampiyonluğu düşünmüyorum"

World Superbike
Magny-Cours

19 puan fark kapatan Toprak: "Şampiyonluğu düşünmüyorum" 19 puan fark kapatan Toprak: "Şampiyonluğu düşünmüyorum"

Sachsenring DTM: Ayhancan Güven ilk yarışta 3. olarak podyuma çıktı!

Sachsenring DTM: Ayhancan Güven ilk yarışta 3. olarak podyuma çıktı!

DTM
Sachsenring

Sachsenring DTM: Ayhancan Güven ilk yarışta 3. olarak podyuma çıktı! Sachsenring DTM: Ayhancan Güven ilk yarışta 3. olarak podyuma çıktı!

SBK Magny Cours: İlk yarışta Toprak Razgatlıoğlu kazandı, şampiyonada farkı kapattı

SBK Magny Cours: İlk yarışta Toprak Razgatlıoğlu kazandı, şampiyonada farkı kapattı

World Superbike
Magny-Cours

SBK Magny Cours: İlk yarışta Toprak Razgatlıoğlu kazandı, şampiyonada farkı kapattı SBK Magny Cours: İlk yarışta Toprak Razgatlıoğlu kazandı, şampiyonada farkı kapattı

Son Haberler

Rosberg: "Ricciardo'nun sakatlığı AlphaTauri'de kalmasını sağlayabilir"

Rosberg: "Ricciardo'nun sakatlığı AlphaTauri'de kalmasını sağlayabilir"

F1 Formula 1

Rosberg: "Ricciardo'nun sakatlığı AlphaTauri'de kalmasını sağlayabilir" Rosberg: "Ricciardo'nun sakatlığı AlphaTauri'de kalmasını sağlayabilir"

Alonso: "Verstappen'in üstünlüğü bizim motivasyon kaynağımız"

Alonso: "Verstappen'in üstünlüğü bizim motivasyon kaynağımız"

F1 Formula 1

Alonso: "Verstappen'in üstünlüğü bizim motivasyon kaynağımız" Alonso: "Verstappen'in üstünlüğü bizim motivasyon kaynağımız"

Ricciardo: "Geri dönerken kendimden şüphe etmekteydim"

Ricciardo: "Geri dönerken kendimden şüphe etmekteydim"

F1 Formula 1
İtalya GP

Ricciardo: "Geri dönerken kendimden şüphe etmekteydim" Ricciardo: "Geri dönerken kendimden şüphe etmekteydim"

Russell: "2024'te kesinlikle şampiyonluk mücadelesi vereceğiz diyemem"

Russell: "2024'te kesinlikle şampiyonluk mücadelesi vereceğiz diyemem"

F1 Formula 1

Russell: "2024'te kesinlikle şampiyonluk mücadelesi vereceğiz diyemem" Russell: "2024'te kesinlikle şampiyonluk mücadelesi vereceğiz diyemem"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol