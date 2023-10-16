Haas, Amerika Grand Prix'sinde yarışacağı renk düzenini tanıttı
Haas, Amerika'da gerçekleştirilecek yarışta yeni bir renk düzeniyle mücadele edecek.
Amerikalı ekip, Austin hafta sonu için VF-23'üne büyük bir güncelleme paketi getirecek ve bu sayede tekrar iyi bir noktaya gelme çalışacak.
Takım, Red Bull'un aero konseptine geçmenin yanı sıra, Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg'in araçlarının renk düzenini de değiştirecek.
Yeni renk düzeninde başta Amerika bayrağı olmak üzere önemli detaylar var.
Haas F1 Team, US GP livery rendering
Photo by: Haas F1 Team
Haas'ın patronu Guenther Steiner, hafta sonu öncesinde yaptığı açıklamada, şöyle dedi: "Şu anda Amerikan takımları hakkında çok fazla konuşma var ancak biz hâlâ Formula 1 gridindeki tek Amerikan takımıyız."
"Birçok kişi yıllardır bu gerçeği kullanmadığımızı söyledi, ancak ben her zaman bunun sebebinin öncelikle padok içinde itibar kazanmak istememiz olduğunu söyledim. Kısa süre içinde çok şey yaşadık ama bu arada çok sadık ve büyüyen bir hayran kitlesi edindik."
"Haas'ı Haas yapan biz insanlar olduğumuz için bu yarışı onlara adıyoruz."
Haas F1 Team, US GP livery rendering
Photo by: Haas F1 Team
Güncelleme planı
Haas ayrıca Austin'e getireceği güncelleme paketinin kapsamını açıkladı ve tüm dış aksamın yenilendiğini doğruladı.
Güncellemeler arasında taban , motor kapağı, sidepod girişi, sidepod, motor kapağı ve solungaç bölümü yer alıyor.
Magnussen, değişikliklerin dramatik bir etki yaratmayacağını fakat 2024 öncesinde kendilerine çok fazla bilgi sunacağını söyledi.
Haas F1 Team, US GP livery rendering
Photo by: Haas F1 Team
Magnussen, "Bize büyük bir adım sağlayacağını ummadığımı söylemiş olsaydım yalan söylemiş olurdum fakat bu güncellemeyi getirmenin arkasındaki etken gelecek yıl için araştırma yapmak istememiz."
"Sanırım hepimiz şu anda sahip olduğumuzdan daha iyi performans göstermeyi umuyoruz ama aslında bununla ilgili daha büyük hedef, gelecek yılın aracı için araştırma yapmak."
"Bence özel koşullarda aracımızın iyi performans gösterdiği ortada ancak bu aralık çok dar ve onu genişletmemiz, daha dostane hale getirmemiz ve çeşitli pist koşulları için uyarlamamız gerekiyor."
"Umarım daha kolay takip edebilir ve lastiklere daha iyi davranabiliriz." dedi.
Haas F1 Team, US GP livery rendering
Photo by: Haas F1 Team
Steiner, Hulkenberg’in "sandviç" kazasını eleştirdi
Steiner, Hulkenberg’in "sandviç" kazasını eleştirdi Steiner, Hulkenberg’in "sandviç" kazasını eleştirdi
Ferrari'nin genç pilotu Bearman Meksika ve Abu Dhabi'de ilk seansta piste çıkacak
Ferrari'nin genç pilotu Bearman Meksika ve Abu Dhabi'de ilk seansta piste çıkacak Ferrari'nin genç pilotu Bearman Meksika ve Abu Dhabi'de ilk seansta piste çıkacak
Hulkenberg: "İki seans da çok iyi geçti"
Hulkenberg: "İki seans da çok iyi geçti" Hulkenberg: "İki seans da çok iyi geçti"
Son Haberler
Hamilton, kış testlerinin Katar'da yapılmasını istiyor
Hamilton, kış testlerinin Katar'da yapılmasını istiyor Hamilton, kış testlerinin Katar'da yapılmasını istiyor
FIA, Andretti’nin motor tedariğinden mahrum bırakılmayacağını açıkladı
FIA, Andretti’nin motor tedariğinden mahrum bırakılmayacağını açıkladı FIA, Andretti’nin motor tedariğinden mahrum bırakılmayacağını açıkladı
F1 pilotları, lastik battaniyesi yasağının 'sürdürülebilirliğini' sorguluyor
F1 pilotları, lastik battaniyesi yasağının 'sürdürülebilirliğini' sorguluyor F1 pilotları, lastik battaniyesi yasağının 'sürdürülebilirliğini' sorguluyor
Famin: "Fabrikalar arasındaki uyum, Alpine için başarının anahtarı"
Famin: "Fabrikalar arasındaki uyum, Alpine için başarının anahtarı" Famin: "Fabrikalar arasındaki uyum, Alpine için başarının anahtarı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar