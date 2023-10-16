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Formula 1 / Amerika GP Haberler

Haas, Amerika Grand Prix'sinde yarışacağı renk düzenini tanıttı

Haas, Amerika'da gerçekleştirilecek yarışta yeni bir renk düzeniyle mücadele edecek.

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Amerikalı ekip, Austin hafta sonu için VF-23'üne büyük bir güncelleme paketi getirecek ve bu sayede tekrar iyi bir noktaya gelme çalışacak.

Takım, Red Bull'un aero konseptine geçmenin yanı sıra, Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg'in araçlarının renk düzenini de değiştirecek.

Yeni renk düzeninde başta Amerika bayrağı olmak üzere önemli detaylar var.

Haas F1 Team, US GP livery rendering

Haas F1 Team, US GP livery rendering

Photo by: Haas F1 Team

Haas'ın patronu Guenther Steiner, hafta sonu öncesinde yaptığı açıklamada, şöyle dedi: "Şu anda Amerikan takımları hakkında çok fazla konuşma var ancak biz hâlâ Formula 1 gridindeki tek Amerikan takımıyız."

"Birçok kişi yıllardır bu gerçeği kullanmadığımızı söyledi, ancak ben her zaman bunun sebebinin öncelikle padok içinde itibar kazanmak istememiz olduğunu söyledim. Kısa süre içinde çok şey yaşadık ama bu arada çok sadık ve büyüyen bir hayran kitlesi edindik."

"Haas'ı Haas yapan biz insanlar olduğumuz için bu yarışı onlara adıyoruz."

Haas F1 Team, US GP livery rendering

Haas F1 Team, US GP livery rendering

Photo by: Haas F1 Team

Güncelleme planı

Haas ayrıca Austin'e getireceği güncelleme paketinin kapsamını açıkladı ve tüm dış aksamın yenilendiğini doğruladı.

Güncellemeler arasında taban , motor kapağı, sidepod girişi, sidepod, motor kapağı ve solungaç bölümü yer alıyor.

Magnussen, değişikliklerin dramatik bir etki yaratmayacağını fakat 2024 öncesinde kendilerine çok fazla bilgi sunacağını söyledi.

Haas F1 Team, US GP livery rendering

Haas F1 Team, US GP livery rendering

Photo by: Haas F1 Team

Magnussen, "Bize büyük bir adım sağlayacağını ummadığımı söylemiş olsaydım yalan söylemiş olurdum fakat bu güncellemeyi getirmenin arkasındaki etken gelecek yıl için araştırma yapmak istememiz."

"Sanırım hepimiz şu anda sahip olduğumuzdan daha iyi performans göstermeyi umuyoruz ama aslında bununla ilgili daha büyük hedef, gelecek yılın aracı için araştırma yapmak."

"Bence özel koşullarda aracımızın iyi performans gösterdiği ortada ancak bu aralık çok dar ve onu genişletmemiz, daha dostane hale getirmemiz ve çeşitli pist koşulları için uyarlamamız gerekiyor."

"Umarım daha kolay takip edebilir ve lastiklere daha iyi davranabiliriz." dedi.

Haas F1 Team, US GP livery rendering

Haas F1 Team, US GP livery rendering

Photo by: Haas F1 Team

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