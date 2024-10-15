Haas, Amerika GP'sinde özel bir araç görünümüyle yarışacak!
Haas, takımın ev sahibi olduğu F1 yarışı olan Amerika Birleşik Devletler Grand Prix'si için kartal süslemeli bir görünüm kullanacak.
Haas F1 United States GP livery
Fotoğraf: Haas F1 Team
Haas geçen sezon da Circuit of the Americas'a tek seferlik bir araç görünümüyle gelmişti.
Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen de tur için yeni yarış tulumları giyecek.
Bu sezonki yeni araç görünümü ABD'li ekibin yeni ortağı Toyota Gazoo Racing'in de yer alacağı bir tasarım oldu.
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