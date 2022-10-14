Haas, Amerika GP öncesinde bir basın toplantısı düzenleyecek

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Haas Formula 1 takımı, önümüzdeki hafta sonu COTA'da yapılması planlanan bir basın toplantısıyla medyaya seslenecek.

Toplantı 20 Ekim perşembe günü yerel saatle 12.00'de yapılacak ve Grand Prix hafta sonu başlamadan önce pistin medya merkezinde yapılacak.

Haas'ın basın toplantısındaki katılımcıları açıklamaması, konferansın ne hakkında olduğuna dair bir miktar ipucu verebilir.

Mick Schumacher gelecek sezon için F1'deki koltuğunu korumak için mücadele ederken, Amerikan takımı henüz 2023 sezonu için ikinci pilotunu açıklamadı. Tecrübeli Alman pilot Nico Hulkenberg'in de seçenekler arasında olduğu konuşuluyor.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Mick Schumacher, Haas F1 Team, on stage Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Toplantı bir pilot duyurusu ile bağlantılı olabilirken, başka bir olasılık olarak bir sponsorluk anlaşması da olabilir. COTA'daki yarışın Amerikan takımı için bir ev yarışı olduğu göz önüne alındığında, bu çok geçerli bir olasılık gibi görünüyor.

PlanetF1'e göre, Haas'taki ikinci kokpitle ilgili spekülasyonlar havada kalmaya devam ederken, takım patronu Günther Steiner, ekibin seçimleriyle ilgili bir karara varmak için acele etmediğini açıkça belirtti.

Takımın, Kevin Magnussen'in yanındaki ikinci pilot koltuğu için ne gibi özellikler aradığı sorulduğunda Steiner, "Takımı daha iyi bir yere getirmeye yardım edecek birini istiyoruz. Hâlâ Mick'i gözlemlememiz gereken noktalar var."

"Hiçbir şey yapmadan oturmuyoruz, neler olduğunu görüyoruz ve nereye gitmek istediğimizi biliyoruz: Gelecek için daha güçlü bir takıma ihtiyacımız var. O yüzden bekliyoruz. Yani dediğim gibi, acelemiz yok ve doğru dürüst düşünüyoruz."

"Yapmak istemediğimiz tek şey, belki gelecek yıl, yeterince düşünmediğimiz için yanlış karar verdiğimizi söylemek. Hiçbir şey için baskı hissetmiyoruz, acelemiz yok. Dışarıda çok fazla fırsat olduğunu biliyoruz ve bunu kaçırmayacağız." dedi.

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