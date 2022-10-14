Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Seidl, Alpine'i yenmelerinin kolay olmayacağını düşünüyor Sonraki / Mercedes, Red Bull'a ciddi ceza verilmezse bütçe sınırını aşmaya hazır!
Formula 1 Haberler

Haas, Amerika GP öncesinde bir basın toplantısı düzenleyecek

Haas, önümüzdeki hafta sonu yapılacak Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinden önce medyayla özel bir basın toplantısı düzenleyecek.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Haas, Amerika GP öncesinde bir basın toplantısı düzenleyecek
Haberi dinle

Haas Formula 1 takımı, önümüzdeki hafta sonu COTA'da yapılması planlanan bir basın toplantısıyla medyaya seslenecek.

Toplantı 20 Ekim perşembe günü yerel saatle 12.00'de yapılacak ve Grand Prix hafta sonu başlamadan önce pistin medya merkezinde yapılacak.

Haas'ın basın toplantısındaki katılımcıları açıklamaması, konferansın ne hakkında olduğuna dair bir miktar ipucu verebilir.

Mick Schumacher gelecek sezon için F1'deki koltuğunu korumak için mücadele ederken, Amerikan takımı henüz 2023 sezonu için ikinci pilotunu açıklamadı. Tecrübeli Alman pilot Nico Hulkenberg'in de seçenekler arasında olduğu konuşuluyor.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Mick Schumacher, Haas F1 Team, on stage

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Mick Schumacher, Haas F1 Team, on stage

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Toplantı bir pilot duyurusu ile bağlantılı olabilirken, başka bir olasılık olarak bir sponsorluk anlaşması da olabilir. COTA'daki yarışın Amerikan takımı için bir ev yarışı olduğu göz önüne alındığında, bu çok geçerli bir olasılık gibi görünüyor.

PlanetF1'e göre, Haas'taki ikinci kokpitle ilgili spekülasyonlar havada kalmaya devam ederken, takım patronu Günther Steiner, ekibin seçimleriyle ilgili bir karara varmak için acele etmediğini açıkça belirtti.

Takımın, Kevin Magnussen'in yanındaki ikinci pilot koltuğu için ne gibi özellikler aradığı sorulduğunda Steiner, "Takımı daha iyi bir yere getirmeye yardım edecek birini istiyoruz. Hâlâ Mick'i gözlemlememiz gereken noktalar var."

"Hiçbir şey yapmadan oturmuyoruz, neler olduğunu görüyoruz ve nereye gitmek istediğimizi biliyoruz: Gelecek için daha güçlü bir takıma ihtiyacımız var. O yüzden bekliyoruz. Yani dediğim gibi, acelemiz yok ve doğru dürüst düşünüyoruz."

"Yapmak istemediğimiz tek şey, belki gelecek yıl, yeterince düşünmediğimiz için yanlış karar verdiğimizi söylemek. Hiçbir şey için baskı hissetmiyoruz, acelemiz yok. Dışarıda çok fazla fırsat olduğunu biliyoruz ve bunu kaçırmayacağız." dedi.

İlginizi Çekebilir:
paylaşım
yorumlar
Seidl, Alpine'i yenmelerinin kolay olmayacağını düşünüyor
Önceki haber

Seidl, Alpine'i yenmelerinin kolay olmayacağını düşünüyor
Sonraki haber

Mercedes, Red Bull'a ciddi ceza verilmezse bütçe sınırını aşmaya hazır!

Mercedes, Red Bull'a ciddi ceza verilmezse bütçe sınırını aşmaya hazır!
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Sainz, 2023'te şampiyonluk mücadelesinde olmak istiyor
Formula 1

Sainz, 2023'te şampiyonluk mücadelesinde olmak istiyor

Haas: "Schumacher'in gelişmesine Magnussen yardımcı oldu"
Formula 1

Haas: "Schumacher'in gelişmesine Magnussen yardımcı oldu"

Horner, F1'deki kariyeri öncesi çocukluk hayalini açıkladı
Formula 1

Horner, F1'deki kariyeri öncesi çocukluk hayalini açıkladı

Haas F1 Team Daha fazlası
Haas F1 Team
Ralf: "Haas'ın Suzuka'daki stratejisi büyük hataydı" Japonya GP
Formula 1

Ralf: "Haas'ın Suzuka'daki stratejisi büyük hataydı"

Fittipaldi, Haas ile iki cuma antrenmanına katılmaya hazırlanıyor Japonya GP
Formula 1

Fittipaldi, Haas ile iki cuma antrenmanına katılmaya hazırlanıyor

Schumacher: "Stratejimiz ideal değildi" Japonya GP
Formula 1

Schumacher: "Stratejimiz ideal değildi"

Son Haberler

ELMS Portekiz: Racing Team Turkey, sezonun son yarışında bu sezonki ilk pole pozisyonunu kazandı
European Le Mans European Le Mans

ELMS Portekiz: Racing Team Turkey, sezonun son yarışında bu sezonki ilk pole pozisyonunu kazandı

Avrupa Le Mans Serisi'nin Portekiz'de gerçekleştirilecek sezonun son yarışı öncesinde pole pozisyonu Salih Yoluç'un mücadele ettiği Racing Team Turkey ekibinin oldu.

Sainz, 2023'te şampiyonluk mücadelesinde olmak istiyor
Formula 1 Formula 1

Sainz, 2023'te şampiyonluk mücadelesinde olmak istiyor

Carlos Sainz 2023 hedefinin, sezonun başlangıcından itibaren şampiyonluk mücadelesinde yer almak olduğunu belirtti.

Ege Rallisi'nde ilk günün lideri Avcıoğlu
Ralli Ralli

Ege Rallisi'nde ilk günün lideri Avcıoğlu

Royal Teos Thermal Resort Clinic & Spa önünden TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Ege Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Özer Yüce ve Federasyon Spor Kurulu Başkanı Murat Kaya’nın katılımlarıyla start alan, Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş’ın ilk startı vermesiyle başladı.

Haas: "Schumacher'in gelişmesine Magnussen yardımcı oldu"
Formula 1 Formula 1

Haas: "Schumacher'in gelişmesine Magnussen yardımcı oldu"

Ayao Komatsu, Mick Schumacher'in gelişimine Kevin Magnussen'in F1'e dönmesinin katkı sağladığına inanıyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.