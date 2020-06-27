Haas, Alfa Romeo ve Williams, sezon öncesi testi yapmayacak

Şimdiye kadar 2020 sezonu öncesinde Renault, Mercedes, Ferrari, Red Bull, Racing Point ve AlphaTauri takımı bazı testler gerçekleştirdi.

Mercedes, Renault ve Ferrari, 2018 aracıyla çalışmayı seçti.

Red Bull ve Racing Point, 2020 araçlarıyla 100 kilometrelik bir sürüş yaparken, AlphaTauri her iki araçla da sürüş yaptı.

McLaren, Williams, Alfa Romeo ve Haas ise şimdiye kadar herhangi bir test yapmadı. Sadece McLaren sürücüleri F3 aracıyla sürüş yaptılar.

RaceFans, Williams, Alfa Romeo ve Haas'ın Avusturya GP öncesi herhangi bir test gerçekleştirmeyeceğini yazdı.

Maddi açıdan zaten zorlu bir süreçten geçen bu üç takım, doğrudan Avusturya'da piste çıkacaklar.

McLaren'ın da benzer şekilde herhangi bir test yapması beklenmiyor.