Haas, Alfa Romeo ile işbirliğine açık ancak henüz teklif yok
Haas F1 takımı, gelecek sene Alfa Romeo ile işbirliğine açık olduklarını ancak şu ana kadar İtalyan üreticiyle aralarında herhangi bir resmi görüşmenin olmadığını açıkladı.
Alfa Romeo'nun Sauber ile yapmış olduğu isim sponsorluğu anlaşması, bu sene sonunda bitiyor. Alfa Romeo'nun F1'e devam edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
Monako GP hafta sonunda Haas takım patronu Guenther Steiner ile Alfa Romeo CEO'su Jean-Philippe Imparato arasında bir toplantı yapılması, böyle bir anlaşmanın olacağı yönünde söylentileri beraberinde getirdi.
İspanya GP öncesinde konuşan Steiner, anlaşmadan bahsetmek için çok erken olduğunu söyledi ancak bu ihtimalin Haas için çekici olduğunu kabul etti.
Steiner, "Birçok kişi bunu bana söylüyor ama bunu bana henüz söylememiş olan tek taraf Alfa Romeo."
"Açıkçası gelecekte ne yapacaklarına bakıyorlar ve nasıl olduğumuzu görmek için bizi görmeye geldiler. Bu bir girişti, başka bir şey değil."
"CEO ile hayatımda daha önce hiç görüşmemiştim, yeni tanıştık. Açıkçası saklanacak bir şey yoktu. Sadece 'merhaba' dedi ve o kadar. Gelecekte ne yapacaklarını bilmiyorum." dedi.
Haas'ın halihazırda Moneygram ile uzun vadeli isim sponsorluğu anlaşması bulunuyor. Steiner, Alfa Romeo ile bir anlaşma olursa, bunu dikkate almaları ve ona uygun bir şey bulmaları gerektiğini söyledi.
Guenther Steiner, Haas F1 team principal
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Haas adını kaybetseler bile başka bir isme geçme ihtimallerinin olup olmadığı sorulduğunda Steiner, "Bilmiyorum çünkü bu konuyu hiç konuşmadık, bu yüzden bilmiyorum."
"Bunun için bir cevabım yok çünkü Gene ile bu konu hakkında konuşmadık. Masada bir şey yok, bu yüzden böyle bir şeyi düşünmedim bile. Yapılacak çok fazla başka şey var." şeklinde cevap verdi.
Steiner, iddialara rağmen Alfa Romeo'nun gelecek sene ne yapmak istediğinden emin olduğunu düşünmüyor.
Steiner, "Ne yapmak istediklerine baktıklarını düşünüyorum. Benim hislerim bu şekilde. Ancak bana bir şey söylemediler." dedi.
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