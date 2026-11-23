Formula 1 Las Vegas GP
Haas açıkladı: Camara, sezonun son iki yarışında da piste çıkacak
Haas, 2027 için anlaştığı Rafael Camara'nın Formula 2 şampiyonluk mücadelesi yerine Katar ve Abu Dabi yarışlarında mücadele piste çıkacağını duyurdu.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 23 Kas 2026 07:03
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Rafael Camara, Haas F1 Team
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Haas, 2026 sezonunun son iki durağı olan Katar ve Abu Dabi Grand Prix'lerinde Rafael Camara'nın yer alacağını resmen doğruladı. Esteban Ocon'un Meksika Grand Prix hafta sonunda takımdan ayrılmasının ardından önce Ryo Hirakawa'ya şans veren Amerikan ekibi, Brezilya ve Las Vegas yarışlarındaysam koltuğu 2027 sezonu için şimdiden anlaştığı 21 yaşındaki Brezilyalı pilota devretmişti.
2026 F2 şampiyonasının zirvesinde en yakın rakibi Nikola Tsolov'un 7 puan önünde yer alan Camara, Oscar Piastri ve Gabriel Bortoleto'nun ardından hem F3 hem de F2'yi çaylak sezonunda kazanan üçüncü isim olma şansını bir kenara bırakarak sezonun geri kalanını Haas ile geçirmeyi tercih etti.
2027'deki tam zamanlı F1 kariyeri öncesinde genç pilotun takımla geçireceği her anın büyük değer taşıdığını vurgulayan Haas takım patronu Ayao Komatsu, kararın ardından şunları söyledi: "Brezilya ve Amerika'daki ilk iki yarış tecrübesinin ardından sezonu Rafa ile tamamlamak için çok heyecanlıyız.”
“Rafa'nın pistteki her seansı bir öğrenme fırsatı olarak benimsemesinden ve takıma bu denli hızlı adapte olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Nispeten kısa sürecek sezon arası döneme girerken ve 2027 hazırlıklarımız sürerken sezonu birlikte bitirecek olmamız hepimiz için büyük bir avantaj."
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- Motorsport.com Ekibi
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