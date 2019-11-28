Haas, Abu Dhabi'de paralel simülatör çalışması yapacak

Hafta sonu boyunca pek çok takım pistte ve fabrikadaki simülatöründe paralel çalışmalar yürütüyor. Bu sayede özellikle ayar tarafında daha iyi çözümler bulunabiliyor.

Daha önce, Haas F1 böyle bir fırsata sahip değildi.

Ancak Haas gelişim pilotu Pietro Fittipaldi, gelecek sezona yönelik testler kapsamında bu hafta sonu piste paralel olarak bir simülatör çalışması yapacak.

Haas patronu Gunther Steiner, “Bu hafta sonu simülatörü, piste paralel olarak kullanacağız. Ama bunu sadece her şeyin düzgün şekilde çalışıp çalışmadığını anlamak için kullanacağız. Bu 2020 programımızın bir parçası."

"Aslında bu sadece bir prova olacak ve aracın verimliliğini artırmak için çalışmayacağız. Belki araca da bir şeyler katacak, ancak amacımız bu değil. Bizim görevimiz sistemi antrenmanlarda test etmek olacak."

"Sezon başında tam zamanlı bir simülatör çalışması yapmak istedik ancak bu oldukça zor bir görevdi. Beklediğimizden daha uzun sürdü. Ama pek çok takımın bu sistemi oturtması 10-15 yıl aldı. Oysa biz altı ayda bunu yapmak istedik ve biraz geç kaldık."

"Sistemi daha iyi hale getirmek için üzerinde çalışmamız gereken şeyler var, ancak bu hafta sonu ilk adımı atacağız."

"Dediğim gibi beklediğimizden daha uzun sürdü. Yanlış bir şey yapmadık ama çok geç çalışmaya başladık ve olmadı. Ya da biraz geç başardık." dedi.