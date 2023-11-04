Haas, ABD GP pist sınırı ihlalleri konusunda FIA'dan yeniden inceleme istedi!

İki hafta önce Austin'de yapılan yarışın ardından, bazı sürücülerin pistin sıkı bir şekilde denetlenmeyen bölgelerinde pist sınırlarını aşarak kurallara uymadıkları yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Takımlar arasında dağıtılan bazı araçların araç içi görüntüleri, özellikle COTA'nın 6. virajında bazı sürücülerin pist kenarındaki beyaz çizgilerin çok ötesine geçtiğini gösteriyordu.

Bu olaylar, Austin yarışı boyunca pist sınırlarının resmi ihlal listesinde işaretlenmedikleri için FIA'nın incelemesinden büyük ölçüde kaçmıştı.

Ancak görüntüler, bazı takımların son Meksika Grand Prix'sinde FIA'ya bariz pist limiti ihlallerinin neden incelenmediğini sormaları için yeterli oldu.

FIA'nın yanıtının, ABD GP'sinin ardından komiserlerin söyledikleriyle aynı doğrultuda olduğu anlaşılıyor.

FIA, söz konusu virajdaki CCTV kameralarının ve izleme altyapısının pist limitlerini gerektiği kadar doğru bir şekilde denetlemek için yeterli olmadığını, bu nedenle meseleleri daha ileri götüremeyeceğini kabul etti.

Bu durum Austin yarışında Williams pilotu Alex Albon'un 6. virajda pist sınırlarını birden fazla kez ihlal ettiği için ceza almadan kurtulduğu ve diğer suçlar için aldığı beş saniyelik cezanın ötesine geçtiği zaman vurgulanmıştı.

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45

Albon'un çizgiyi aştığını gösteren araç içi görüntülere rağmen neden ceza vermediklerini açıklayan komiserler şunları söyledi: "Komiserler, mevcut video görüntülerine (CCTV içermeyen) dayanarak, 6. virajda olası pist limiti ihlalleri için bazı göstergeler olsa da, eldeki kanıtların herhangi bir ihlalin meydana geldiği sonucuna doğru ve tutarlı bir şekilde varmak için yeterli olmadığını ve bu nedenle başka bir işlem yapılmadığını tespit etmiştir."

Ancak FIA'nın 6. virajdaki gözlemlerin pist limiti ihlallerini değerlendirmek için yeterince iyi olmadığı iddiası Haas'ı tatmin etmedi ve Haas konunun gözden geçirilmesi için yönetim organına resmi bir talepte bulundu.

İlk olarak Alman yayın organı Auto Motor Und Sport tarafından ortaya çıkarıldığı üzere, Haas'ın talebinin bir parçası olarak, iddia edilen çoklu kural ihlallerini vurgulamak için hem ilgili araçlardan hem de onları takip edenlerden ayrıntılı araç içi görüntüler sunduğu anlaşılılıyor.

Konuya dahil olan sürücüler arasında Sergio Perez, Albon, Logan Sargeant ve Lance Stroll'ün de bulunduğu düşünülüyor.

Bu sürücülere yönelik herhangi bir yaptırım, Haas sürücüsü Nico Hulkenberg'i potansiyel olarak sıralamada yukarıya taşıyacak yarış sıralamasını değiştirmede kritik öneme sahip olabilir ve bu da takımlar şampiyonası mücadelesinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

FIA inceleme hakkı talebinin alındığını kabul etti ve şimdi konuyu değerlendirmek üzere Birleşik Devletler Grand Prix'si komiserlerini yeniden toplayacak.

Bu toplantının önümüzdeki hafta yapılacağı ve ilk kararın Haas'ın gerçek bir inceleme hakkı duruşması gerekliliğini yerine getirmek için yeterli yeni kanıt sağlayıp sağlamadığı olacağı anlaşılıyor.

FIA'nın tüzüğüne göre herhangi bir resmi incelemenin yapılabilmesi için yeni kanıtların mevcut olması gerekiyor.

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas F1 Takımı Parc Ferme'de

Haas pist limitlerinin ihlal edildiğine dair ayrıntılı video kanıtlarını bir araya getirmiş olsa da, yarış komiserlerinin grand prix etkinlikleri sırasında araç içi kameralara tam erişimi olduğundan, FIA'nın bunu 'yeni bir unsur' olarak kabul edip etmeyeceği belirsiz.

Ayrıca, araç üstü kameraların açısı, beyaz çizgilerle ilişkili olarak dört tekerleğin tamamının görüntüsünü sunmadığından, pist limitlerinin ihlalini doğru bir şekilde değerlendirmek için tek başına yeterli değildir.

Austin'de yaşananların ardından FIA, 6. viraj gibi sorunların ortaya çıktığı virajlarda pist sınırı ihlallerine gösterdiği dikkati artıracağından emin olduğunu açıkça belirtti.

Yönetim organından bir sözcü şunları söyledi: "FIA, gelecekte olası ihlallerin yarış sırasında güvenilir bir şekilde tespit edilebilmesini sağlamak için izleme altyapısını daha geniş bir kapsama alanı sağlayacak şekilde güncelleyecektir."