Haas, "abartılan" güncelleme tuzaklarından kaçınmak istiyor

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Haas, sezona güçlü başlangıcını devam ettirmek isterken, rakiplerinin güncelleme getirmek için çok çalışacaklarının farkında.

Ancak takım patronu Gunther Steiner, mevcut paketten hız almak için çok daha fazla imkan olduğunu ve araca getirilen herhangi bir güncellemenin büyük bir fayda sağlamasının önemli olduğunu söyledi.

Steiner, "Biz de güncelleme getireceğiz ama her zaman güncellemelerin abartıldığını düşünmüşümdür."

"İnsanlar güncellemeler getirdiğinizi duymak istiyor. Ancak bunları bir, iki veya üç yere basma kuvveti puanı için getirirseniz, parça farklı görünür ama gerçekte ne yapar? Benim için önemli olan bu."

"Eğer bir aerodinamikçiye sorarsanız, bir puan için her grand prix'ye milyonlarca dolar değerinde güncelleme getirirler. Ancak bunun her şeyden çok bütçe sınırı altında yönetilmesi gerekiyor."

"Kimsenin iyi bir şey getirmediğini söylemiyorum ama bazen biraz abartıldıklarını düşünüyorum."

"Bu yıl sakin kalmak istiyorum. Paramız olmadığı için değil, paketi bir araya getirmek istediğim için."

"Ölçebileceğimiz seviyede puanlar getirip getirmeyeceğini görmek istiyoruz. Eğer gelişme kaydedebiliyorsak ve aracın dengesini değiştirmezsek, daha sonra tanıtabiliriz."

"Aracın her yerinde güncellemeye ihtiyacımız var gibi koşuşturmayacağız. Aracı anlamaya ve elimizde olandan en iyisini almaya odaklanacağız." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Steiner, kendisi ve takımının güncellemeler üzerine ne kadar çaba harcanacağını, sezonun başındaki pakete geri dönmek adına tüm güncellemeleri sezonun sonunda bıraktığı 2019 yılında, zor yoldan öğrendiklerini söyledi.

Steiner, "Bunu 2019'da, güncellemeler getirmeye devam edip son yarışta, ilk yarıştaki pakete geri döndüğümüzde öğrendik."

"Normalde bir kez yanlış yaparım. Aynı hatayı iki kez yapmamaya çalışırım." dedi.

Haas, Kevin Magnussen'in ilk iki yarışta birden puan almasının ardından takımlar şampiyonasında beşinci sırada.

Steiner, takımın orta grubun önünde düzenli olarak mücadele edebileceğinden emin.

Steiner, "Elbette her zaman geliştirecek şeyler var ama Kevin, aracı sürmenin gerçekten güzel olduğunu söyledi."

"Çok rekabetçi ve her zaman mücadele edebileceğini hissediyor."

"Yani araç oldukça iyi. Sonrası iyi bir hafta sonu geçirmeye bağlı. Doğru ayarı bulmak ve en iyisini çıkarmakla ilgili. Eğer en iyisini çıkarırsak, orta grubun en önünde olduğumuzu söyleyebilirim." dedi.