Haas, 2025 için Bearman ile ilgileniyor olabilir
Speedweek'in haberine göre Haas, genç yetenek Oliver Bearman'ı deneyimli sürücülerinden birinin yanına koyabilir.
Formula 1'de daha önce hiç iki sezon arka arkaya aynı sürücüler gridde yer almamıştı; 2023 bu açıdan bir ilk oldu ve 2023'ü tamamlayan tüm sürücüler 2024'te de gridde yer alacak.
Fakat 2024 sezonunun ardından çok sayıda pilotun sözleşmesi bitiyor ve Haas takım patronu Gunther Steiner'a göre pilot pazarı yakında alevlenecek.
Sky Sport F1'e konuşan Steiner, "2025 sezonunda Formula 1'e katılacak genç sürücüler için iyi fırsatlar görüyorum."
"Çünkü bugün gridde yer alan bazı sürücüler muhtemelen 2024 sonunda kariyerlerini sonlandıracaklar." dedi.
Haas söz konusu olduğunda, Kevin Magnussen ve Nico Hülkenberg ile yapılan anlaşmalar 2024 sonunda sona eriyor.
Steiner Hülkenberg'den övgüyle söz ediyor ve Alman pilot ile daha uzun süre çalışmak istediğini belirtiyor.
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Oliver Bearman, Haas VF-23
Öte yandan Magnussen'in koltuğunu korumak için 2024'te çok başarılı olması gerekecek çünkü Speedweek'e göre Ferrari'nin genç pilotu Oliver Bearman, İtalyan ekibin isteği üzerine 2025'te Haas ile yarışacak.
Hülkenberg'in 2025 yılında Sauber'e geçebileceği yönünde görüşler var. Böyle bir durumda Haas, Magnussen'i takımda tutarak, yanına genç Bearman'ı getirebilir.
Mick Schumacher ve Nikita Mazepin ile geçirdiği dönemin ardından Steiner, artık deneyimli sürücülerle çalışmayı tercih edeceğini vurgulamıştı.
Bu konuyla ilgili şöyle diyor: "Son zamanlarda herkes çaylakları desteklemekte biraz tereddüt ediyor. Ancak Oscar Piastri 2023'te Formula 1'e katıldı ve hemen olağanüstü performanslar gösterdi."
"Bu yüzden bir ya da iki takım patronunun 'tamam, Oscar'da işe yaradı, neden başka bir genç sürücüde yaramasın?' diyeceğini düşünüyorum."
"2025'te üç, dört hatta beş yeni pilotumuz olacağını tahmin edebiliyorum."
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