Haas: "2024'te 'sıfırdan' başlayacağız"

Haas, 2023 sezonunda tıpkı Ferrari gibi sıralama turlarında iyi görünüyordu ancak yarışta lastikleri kötü şekilde aşındırdılar.

Bir bakıma aracın özellikleri, tek turda lastikleri iyi şekilde kullanmalarını sağlasa da, yarış temposunda takımı olumsuz etkiledi.

Bu sorun yıl boyunca çözülemediği için Haas, uzun süre boyunca yeni parça getirmemeyi tercih etti.

Haas, şampiyonada birkaç pozisyon kazanma amacıyla sezon sonunda aracı ciddi şekilde güncelledi fakat bu güncellemeler işe yaramadı.

Buna değinen Haas takım patronu Gunther Steiner şöyle dedi: "Gerçekten şaşırdım."

"Güncellemelerin herhangi bir etkisini göremedik. Yani güncellemeleri getirmek istemediğimizden ya da getiremediğimizden değildi."

"Güncelleme getirmedik çünkü anlamı yoktu. Aracın hızlanmayacağını biliyorduk. Rüzgâr tünelinde herhangi bir ilerleme kaydetmediğimiz ortaya çıktığında bu bizim için bir sürpriz oldu."

"Austin'deki yarış için yeni parçalar üretmek üzere rüzgar tüneline geri döndük, konsepti tamamen değiştirdik ve yine çok para harcadık; rüzgar tüneli kiralamak pahalı bir iş."

"Sonuç olarak daha az yere basma gücüne sahip olan daha dengeli bir araç ortaya çıktı, Kevin bunu daha çok sevdi ama Nico sevmedi. Bu yüzden de eski versiyona geri döndü. İkisi de nelerden memnun olmadıkları konusunda çok açık sözlü ve dürüstler."

"Her halükarda gelecek yıl tamamen farklı bir aracımız olacak, sıfırdan başlayacağız ve sezon ilerledikçe sürücülere daha uygun hale getirmek için geliştireceğiz."