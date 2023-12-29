Haas: "2024'te 'sıfırdan' başlayacağız"
Haas, 2024 Formula 1 aracını "sıfırdan tasarlamayı" planlıyor.
Haas, 2023 sezonunda tıpkı Ferrari gibi sıralama turlarında iyi görünüyordu ancak yarışta lastikleri kötü şekilde aşındırdılar.
Bir bakıma aracın özellikleri, tek turda lastikleri iyi şekilde kullanmalarını sağlasa da, yarış temposunda takımı olumsuz etkiledi.
Bu sorun yıl boyunca çözülemediği için Haas, uzun süre boyunca yeni parça getirmemeyi tercih etti.
Haas, şampiyonada birkaç pozisyon kazanma amacıyla sezon sonunda aracı ciddi şekilde güncelledi fakat bu güncellemeler işe yaramadı.
Buna değinen Haas takım patronu Gunther Steiner şöyle dedi: "Gerçekten şaşırdım."
"Güncellemelerin herhangi bir etkisini göremedik. Yani güncellemeleri getirmek istemediğimizden ya da getiremediğimizden değildi."
"Güncelleme getirmedik çünkü anlamı yoktu. Aracın hızlanmayacağını biliyorduk. Rüzgâr tünelinde herhangi bir ilerleme kaydetmediğimiz ortaya çıktığında bu bizim için bir sürpriz oldu."
"Austin'deki yarış için yeni parçalar üretmek üzere rüzgar tüneline geri döndük, konsepti tamamen değiştirdik ve yine çok para harcadık; rüzgar tüneli kiralamak pahalı bir iş."
"Sonuç olarak daha az yere basma gücüne sahip olan daha dengeli bir araç ortaya çıktı, Kevin bunu daha çok sevdi ama Nico sevmedi. Bu yüzden de eski versiyona geri döndü. İkisi de nelerden memnun olmadıkları konusunda çok açık sözlü ve dürüstler."
"Her halükarda gelecek yıl tamamen farklı bir aracımız olacak, sıfırdan başlayacağız ve sezon ilerledikçe sürücülere daha uygun hale getirmek için geliştireceğiz."
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Pietro Fittipaldi, Haas VF-23
Son Haberler
RB20 hakkında şimdilik neler biliyoruz?
RB20 hakkında şimdilik neler biliyoruz? RB20 hakkında şimdilik neler biliyoruz?
2023 F1 teknik: Haas, güncellemelere rağmen mücadeleyi nasıl kaybetti?
2023 F1 teknik: Haas, güncellemelere rağmen mücadeleyi nasıl kaybetti? 2023 F1 teknik: Haas, güncellemelere rağmen mücadeleyi nasıl kaybetti?
Aston Martin, Alonso'nun takıma katıldıktan sonra bütün endişeleri giderdiğini düşünüyor
Aston Martin, Alonso'nun takıma katıldıktan sonra bütün endişeleri giderdiğini düşünüyor Aston Martin, Alonso'nun takıma katıldıktan sonra bütün endişeleri giderdiğini düşünüyor
Zhou, F1'deki geleceğiyle ilgili çılgın söylentileri umursamıyor
Zhou, F1'deki geleceğiyle ilgili çılgın söylentileri umursamıyor Zhou, F1'deki geleceğiyle ilgili çılgın söylentileri umursamıyor
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar