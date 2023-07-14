Haas 2024 sürücü kadrosuna yaz tatilinden önce karar verecek
Amerikalı ekip, 2024 sezonunda hangi sürücülerle yarışacağına yaz arasından önce karar verme niyetinde.
Haas, bu yıl Kevin Magnussen'in yerine bir başka tecrübeli isim Nico Hulkenberg'i getirme kararı almıştı.
Hulkenberg bu yıl şimdiye kadar beklentileri fazlasıyla karşıladı ve aldığı puanlarla takımın şampiyonada yedinci sıraya tutunmasını sağladı.
Magnussen de yaşadığı şanssızlıklara rağmen bazı yarışlarda hızını gösterdi.
Dolayısıyla Haas'ın mevcut sürücü kadrosuyla devam etmesi bekleniyor ve yeni kontratların yakında imzalanması bekleniyor.
Konu hakkında konuşan Haas patronu Gunther Steiner, yaz arasına girmeden 2024 sürücü kadrosunu şekillendirmek istediklerini söyledi.
Racingnews365'in aktardığına göre Steiner şöyle dedi: "Umarım yaz tatilinden önce bir karar verebiliriz."
"Bu konuya çok fazla zaman harcamak istemiyorum. Dolayısıyla sürücüleri mümkün olan en kısa sürede açıklamamız gerekiyor."
"Daha önce de söylediğim gibi mevcut sürücü kadromuzdan oldukça memnunum."
Şu anda takımın arka lastiklerin sıcaklığı ve aşınmayla ilgili problemleri var. Takım yakında bazı güncellemeler getirerek sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Steiner, "Macaristan'da bazı yeni parçalarımız olacak, Spa'da yeni bir şey olmayacak ama yaz tatilinden sonra bazı güncellemeler getireceğiz."
"Araç tek turda daha iyi olduğu için Cumartesi günleri Pazar günlerine göre çok daha iyi görünüyoruz."
"Sıralama turlarında lastikler aşırı ısınmıyor, dolayısıyla araç çalıştığında sürücüler ve takım iyi iş çıkarıyor."
"Ancak yarışlarda karşılaştığımız sorunları çözmemiz gerekiyor." dedi.
Kevin Magnussen, Haas F1 Team,
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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