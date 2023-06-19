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Haas, 2024 sezonunda da Magnussen-Hulkenberg kadrosuyla yarışmayı planlıyor

Haas takım patronu Gunther Steiner, takımın 2024 için Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg'den oluşan sürücü kadrosunu değiştirmeyi planlamadığını söyledi.

Altay Gök
Ekleyen:
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, Kevin Magnussen, Haas F1 Team speaking on stage

İki yıl önce Mick Schumacher ve Nikita Mazepin ile anlaşarak hızlı çaylaklardan oluşan bir kadro kuran Haas, 2022 sezonunun başında Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Mazepin'i, sonunda ise yaptığı kazalar ve istikrarsızlıkları yüzünden Schumacher'i takımdan gönderdi.

Çaylak kadrosundan ağzı yanan Haas'ın şu anki tercihi ise tecrübeli bir kadro, bu amaçla ikisi de uzun süredir yarışan Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg ile anlaşma sağlandı.

Bu ikiliden memnun olduğunu belirten Steiner, gelecek sezon kadroyu değiştirmeye niyetli olmadığını, ayrıca Ferrari ile ortaklığın da devam edeceğini açıkça belirtti. 

Steiner, "Pilot piyasası açısından, şu anki kadromuzdan oldukça memnun olduğumuzu düşünüyorum."

"Açıkçası pilot kadromuzu mümkün olan en kısa sürede duyurmak istiyoruz, böylece geçen yılki gibi uzun süre oyalanmak zorunda kalmayız."

"Ferrari tarafına gelirsek, bence kısa ve orta vadede değişiklik yapmanın bir anlamı yok. Biraz sorun yaşadınız diye hemen başka bir üreticiyle anlaşmanız gerekmiyor." dedi.

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, with Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, with Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Haas bu sezon ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya: lastik performansı!

Sıralama turlarında birçok kez hızını gösteren takım, özellikle Nico Hulkenberg ile birçok kez Q3 gördü ve iyi grid pozisyonları yakaladı, ancak yarış başlar başlamaz lastiklerin parçalanması nedeniyle tüm avantajını kaybetti 

Bu konu hakkında konuşan Steiner, deneyimli kadrosunun geri bildirimleri sayesinde sorunların çözülmeye başlandığını söylüyor.

Steiner, "Evet, [sürücülerin deneyiminin yardımcı olduğunu] söyleyebilirim. Nico bu sorun hakkında çok açık sözlüydü ve benim hoşuma giden şey de bu sorun hakkında açıkça konuşmamız."

"Saklamaya çalışmak yok, her şey çok açık. Herkes 'hey, neler olduğunu daha iyi anlamak için ne yapabileceğimizi bulmaya çalışalım' diyor." dedi.

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