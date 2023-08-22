Haas, 2024 sezonuna odaklanmadan önce lastik sorunlarını çözecek

Yeni sezona Nico Hulkenberg-Kevin Magnussen ikilisiyle giren Haas, bir kez daha sıralama turlarında iyi, yarışlarda ise felaket performans sergilemekte.

VF-23'ün en büyük sıkıntısı, daha zorlu pistlerde ve sıcak koşullarda aşırı ısınan lastikler, bu da henüz ilk turlardan büyük bir performans düşüşü anlamına geliyor.

Öyle ki, sıralama turlarında sekiz kez Q3'e kalan, Kevin Magnussen ile dördüncülük ve Nico Hulkenberg ile ikincilik gibi sonuçlar elde eden takım, yarışta ise yedincilikten öteye gidemedi ve sadece dört kez puan alabildi.

Motorsport.com'a özel bir röportaj veren takım patronu Gunther Steiner de mevcut sonuçların "hazmetmesi zor" olduğunu itiraf ediyor.

Steiner, "Açıkçası sezona oldukça iyi başladık ancak sorunlarımızı hemen çözemedik, lastiklerin aşırı ısınmasının önüne geçemedik."

"Artık geri plana düşmüş vaziyetteyiz. Sıralama turları çok iyi, yarışlar çok kötü geçiyor. Ekip için Cumartesi günü zirvede, Pazar günü dipte olmak kolay değil. Sindirmesi zor."

"Bunun üzerinde çok çalışıyoruz ve umarım yaz arasından sonra bir şeyler yapabiliriz. Ancak bu kolay değil."

"Pek çok simülasyon ve hesaplama mevcut, ancak bu hesaplamaların doğruluğunu araç üstünde görmeden bilemezsiniz." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Birçok orta sıra takımı çoktan 2024 sezonuna odaklandı bile, ancak Steiner'ın önceliği bu sezonu atlatmak ve lastik sorununu çözmek.

Steiner, "Önceliğimiz sorunları çözmek olmalı. Gelecek sezona da odaklanabiliriz, ancak sorunlarımızı görmezden gerip ilerlemeye çalışamayız."

"Eğer sorunu çözemezsek 2024 aracında da aynı şeyle karşılaşabiliriz, bu oldukça aptalca olur. Dolayısıyla ilk olarak 2023 aracını daha iyi duruma getirmeliyiz."

"Eğer sorunlarımızı çözmüş olsaydık şu an çok daha yukarılarda olabilirdik."

"Ancak bu gibi durumlarda yapabileceğiniz tek şey başınızı eğmek ve çalışmaya devam etmektir. Örnek vermek gerekirse McLaren ileriye doğru iyi adımlar attı, iyi bir iş çıkardılar.

"Bizim asıl ilgilendiğimiz şey ise büyük bir adım atmanın mümkün olması, bizim de yapabileceğimizi bilmekten motive oluyoruz." dedii.