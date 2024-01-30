Haas 2024 için hâlâ lastik sorunlarına yanıt arıyor

Amerikan şirketi 2023'ün büyük bir kısmını VF-23 aracının sıralama turlarında hızlı olmasına rağmen yarışta lastiklerini korumakta neden bu kadar zorlandığını anlamaya çalışarak geçirdi.

Takım 2024 aracının lansmanına hazırlanırken, Haas'ın yeni patronu Ayao Komatsu kış çalışmalarının büyük bir kısmının henüz tam olarak çözülemeyen lastik sorununa odaklandığını belirtiyor.

Komatsu, "Her şeyi anladığımızı düşünmüyorum."

"Önemli bir kısmını anladık ancak bunun tek kanıtı sorunla başa çıkabilecek bir araç üretip üretemediğimiz."

"Burada oturup %100 anladığımızı söylemek istemiyorum çünkü anlamıyoruz. Ancak nereye odaklanmamız gerektiği konusunda iyi bir fikrimiz var." dedi.

Yarışlardaki lastik sorunlarını ele almaya çalışmak Haas için yeni bir olgu değil, takım geçmişte de benzer sorunlarla karşılaşmıştı - örneğin 2019'da lastik ısıtma sorunları yaşamıştı.

Kuruluşundan bu yana Haas'ta çalışan Komatsu, takımın farklı departmanlarının birbirleriyle nasıl entegre olduğuna dair bazı ortak faktörler olabileceğini söylüyor.

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images Haas F1 Takımı Baş Mühendisi Ayao Komatsu ve Haas F1 Takımı'ndan Kevin Magnussen gridde

"Aynı görünse de 2019'a kıyasla 2023 çalışma programı çok farklıydı."

"Eğer çok entegre bir şekilde çalışmıyorsak, İtalya'daki aero departmanı ile İngiltere'deki lastik departmanı arasında düzgün bir iletişim yoksa, bu bir sorundur."

"Bu çalışma kültürü ve pratiğini geliştirmeye odaklanacağım çünkü bir bütün olarak hareket etmek istiyoruz.

"Gerçek bir araç sorunumuz var; bunu kabul etmeli ve ilgili tüm kişilerle açık bir şekilde iletişim kurup tartışmalıyız."

Komatsu, Haas'ın ilerleme kaydetmesinin doğru kararların alınabilmesi için altyapının yeterince sağlam olmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Haas takım patronu, "Herkes bir karar alınması gerektiğini bildiği sürece anlaşmazlığın sağlıklı olduğunu düşünüyorum."

"Yani birilerinin bir karar alması gerekiyor ki bu yönde ilerleyebilelim. Bu iyi bir şey."

"Ancak bir grup 'Bence bu bir sorun' dediğinde ve diğerleri iletişim kurmayıp kendi yönünde ilerlemeye devam ettiğinde, o zaman gelişemeyiz. Bence çalışma pratiklerinin gelişmesi gerekiyor." dedi.