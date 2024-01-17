Haas, 2024 F1 aracını ilk testten önce "iki kez" piste çıkaracak

Bu gelişme, mühendislik ekibinin başında yer alan Ayao Komatsu'nun Günther Steiner'ın yerine takım patronluğu görevine getirilmesinin ardından yaşandı.

Komatsu, göreve gelmesinin ardından işleri en iyi nasıl ilerletebileceğini görmek için süreçleri gözden geçiriyor.

Halihazırda 2024 hazırlıkları devam ediyor ve 21 Şubat'ta Bahreyn'de yapılacak test öncesinde iki ayrı shakedown yapılacak.

Motorsport.com da dahil olmak üzere çeşitli basın kuruluşlarına 2024 aracı hakkında konuşan Komatsu, "11 Şubat'ta Silverstone'da bir deneme sürüşü yapacağız ve ardından resmi testin başlamasından iki gün önce Bahreyn'de bir deneme sürüşü daha gerçekleştireceğiz."

"Sonrasında da resmi testlere katılacağız." dedi.

Araç Silverstone testinden önce tanıtılmayacak fakat bunun öncesinde, geçmiş yıllarda olduğu gibi bir çevrimiçi renk düzeni lansmanı yapılabilir.

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23



Takımın kış boyunca kaydettiği ilerleme hakkında da konuşan Komatsu, bu konuda kendine güvendiğini fakat geçen yılın sonunda yapılan konsept değişikliğinin çok geç yapıldığını ifade etti.

"2024 aracı, ileri yönde net bir adım olacak. Fakat başlangıç için rakiplerimize karşı yeterince iyi olacak mı? Sanmıyorum, çünkü araca çok geç başladık."

"Konsepti çok geç değiştirdik ve ardından Austin güncellemesini yaparak kaynaklarımızı biraz saptırdık."

"Dolayısıyla, Bahreyn'de ortaya koyacağımız araç konusunda gerçekçiyim ama olumsuz da değilim."

Komatsu, takımın Bahreyn'de nasıl göründüğüne değil, ilk yarıştan itibaren ne kadar gelişim kaydedeceğine bakıyor.

"Bu mühendislerimizin suçu değil, onlar iyi insanlar."

"Benim için önemli olan, Bahreyn'de ortaya koyduğumuz araç ne olursa olsun, yaşadığımız sorunlar ne olursa olsun, bunu anlamaya çalışmamız ve daha sonra belirli departmanlar arasında uyum eksikliği kaynaklı sorunlar yaşamak yerine bir takım olarak ilerleme kaydetmek olacak."

"Biz küçük bir ekibiz, bu yüzden bu tür iç sorunlar yaşayamayız. Birlikte hareket etmeliyiz, aksi takdirde hiç şansımız olmaz."