Haas, 2023'teki ilk güncellemesini İspanya GP'ye getirmeyi planlıyor

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Haas genellikle yılda sadece bir veya iki güncelleme yapıp, sonrasında araç gelişimini durduruyor ve ertesi yıla odaklanıyor.

Bu da her yıla güçlü başlayıp, sonrasında geriye düşmelerine ve şampiyonada geride kalmalarına yol açıyor. Bunun son örneği 2022 yılıydı. Takım sadece bir güncelleme getirdi ve ardından 2023'e odaklanmayı seçti.

Fakat bu yıl araç gelişimi büyük önem taşıyacak ve McLaren, Alpine, Aston Martin ve diğer tüm takımlar büyük güncelleme planları açıkladılar.

Tüm bunlar göz önüne alındığında, gridin en küçük takımı olan Haas'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Bu konuda Motorsport.com'a konuşan takım patronu Gunther Steiner, İspanya GP için yeni bir güncelleme hazırladıklarını söyledi.

Steiner, "An itibariyle Barselona için bir şeyler planlıyoruz."

"Bunun üzerinde çalıştığımızı söylemem lazım. Yani üretime geçmeden önce rüzgâr tünelinde, performans anlamında doğru bir ilerlemeye sahip olup olmadığımızı görmemiz gerekiyor."

"Eğer her şey planlandığı gibi gider ve hedefleri tutturursak, ilk güncelleme burada gelecek." dedi.

İşin ilginç tarafı Haas, son yıllarda yaptığı o tek güncellemelerden de faydalanmayı başaramadı. Dolayısıyla performans getirdiğinden emin olana kadar güncellemeyi üretmeyi planlamıyorlar.