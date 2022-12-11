Haas, 2023'te orta gruptaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor

Haberi dinle

İki zorlu yılın ardından bu yıl orta gruba geri dönmeyi başaran Haas, yıl boyunca 37 puan topladı ve şampiyonayı sekizinci bitirdi.

Özellikle 2021 yılı Haas için çok kötüydü çünkü takım açık şekilde gridin en yavaş aracına sahipti ve sezonu puansız şekilde son sırada tamamladı.

O dönemde takım patronu Gunther Steiner, yeni bir döneme girileceği göz önüne alındığında takım kaynaklarını 2022'ye aktarmanın en iyisi olacağını düşünmüştü.

Bunun karşılığını bu yıl alan Haas, sezon ilerledikçe tekrar geriye düşse de, en azından orta grup içerisinde kalmayı başardı.

Şimdi yeni bir hedef var; Orta gruptaki yerlerini sağlamlaştırmak.

Steiner, gelecek sezon için hedefleri sorulduğunda şöyle dedi: "Hedefimiz düzgün şekilde orta grupta mücadele edebilmek."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bu yıl bazı yarışlarda orta gruptaydık, sonra bunun dışındaydık ve sonra yine oradaydık. Yani bu yıl biraz inişli çıkışlı geçti."

"Bu sene geçen yıla göre hatta son iki seneye göre büyük bir adım attık ama daha da iyi olmaya devam etmek istiyoruz."

"Amacımız bu olacak."

"Sonunda nerede olacağımızı söylemek gerçekten zor çünkü diğer takımlar da aynı şeyi yapmak istiyor."

Yeni sezonda Haas'ın ikinci koltuğunda Mick Schumacher değil Nico Hulkenberg olacak. Bu da takımın Kevin Magnussen ve Hulkenberg gibi iki deneyimli sürücüye sahip olacağı anlamına geliyor.