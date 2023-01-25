Haas, 2023 renk düzenini 31 Ocak'ta tanıtacak!
Haas, VF-23 için 2023 Formula 1 renk düzenini 31 Ocak'ta tanıtacak.
Alfa Romeo'nun lansman planlarını açıklamasının ardından 2023 lansman tarihini açıklamayan tek takım Haas F1'di.
Amerikalı ekip, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023 F1 aracının renk düzenini 31 Ocak'ta TSi 11:00'de tanıtacağını duyurdu.
Bu etkinlikte sadece renk düzeni tanıtılacak ve böylelikle Amerikalı ekip, 2023'ün ilk lansmanını yapan takım olacak.
Amerikalı ekip, MoneyGram'ı yeni isim sponsoru olarak açıklarken, bu yıl Mick Schumacher'in yerini Nico Hulkenberg alacak.
Haas, lansman tarihini açıkladığı paylaşımda, bunun sadece bir renk düzeni tanıtımı olacağını belirtti fakat bunun dışında herhangi bir bilgi verilmedi.
2023 F1 lansman tarihleri:
|
F1 takımı
|
Lansman tarihleri
|
Haas
|
31 Ocak (renk düzeni lansmanı)
|
Red Bull
|
3 Şubat
|
Williams
|
6 Şubat (renk düzeni lansmanı)
|
Alfa Romeo
|
7 Şubat
|
AlphaTauri
|
11 Şubat (renk düzeni lansmanı)
|
Aston Martin
|
13 Şubat
|
McLaren
|
13 Şubat
|
Ferrari
|
14 Şubat
|
Mercedes
|
15 Şubat
|
Alpine
|
16 Şubat
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