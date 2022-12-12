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Formula 1 Haberler

Haas, 2023 için FIA çarpışma testlerini geçen ilk takım oldu

Haas, bugün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla 2023 şasisinin FIA'nın zorunlu çarpışma testlerini geçtiğini duyurdu ve böylelikle 2023 sezonu öncesinde şasi ve burun tasarımlarını homologe eden ilk takım oldu.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Haas, 2023 için FIA çarpışma testlerini geçen ilk takım oldu
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Haas'ın 2023 aracı, tıpkı 2022'de olduğu gibi tamamen İtalyan bir işbirliğinin sonucu olarak ortaya çıkacak. 2023 projesi, eski Ferrari mühendisi Simone Resta'nın önderliğinde ilerlerken, Maranello'daki teknisyenler de Haas'ın projesine destek oluyorlar. 

Gestiona Sportiva ile Fiorano pisti arasında Haas için kurulan "Müşteri Takım Ofisi'nde" yeni Reparto Corse simülatörünün de yardımıyla 2023 aracı geliştiriliyor. Yani Ferrari ile Haas arasındaki işbirliği, teknik anlamda da oldukça iyi bir durumda. 

Teknik anlamda Ferrari'nin desteğini alan Haas, 2023 projesinde şimdiden ileri bir noktaya gelmiş ve detaylara odaklanmaya başlamış gibi duruyor. 

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Amerikalı ekip, bugün yaptığı açıklamayla 2023 şasisinin FIA'nın zorunlu çarpışma testlerini başarıyla geçtiğini duyurdu. 

İtalya'nın Bollate bölgesinde yer alan CSI kaza testi binasında yapılan testleri sorunsuz bir şekilde geçen Haas, 2023 için şasi tasarımını homologe eden ilk ekip oldu. 

FIA tarafından kabul edilen ve 25 yıldan fazla süredir kullanılan CSI test merkezinde yapılan testlerde burun ve şasi tasarımları kaza testlerine tabii tutuldu ve VF-23, FIA'nın onayını aldı. 

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Geçtiğimiz sezon 2021'e kıyasla gelişim gösteren Haas, yakaladığı momentumu gelecek sezona da taşımak istiyor.

2022'de bir kez pole alan ekip, Nico Hulkenberg'le anlaşılmasıyla birlikte 2023'te F1'deki en tecrübeli pilot kadrolarından birisine sahip olacak. 2023'te orta sıradaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Haas, şasisini homologe ettiren ilk takım olarak 2023'e güçlü bir şekilde hazırlandığını göstermiş oldu. 

Ayrıca göz atın:
Nico Hulkenberg, Haas VF-22

Nico Hulkenberg, Haas VF-22

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

 

 

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