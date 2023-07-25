Haas, 2023 aracını geliştirmeye devam edecek

Haas için sezonun ilk yarısı epey istikrarsız geçerken, geride kalan 11 yarışta sadece 11 puan toplayabildiler.

Takımın en çok puan topladığı yarış -6 puan aldıkları- Avustralya olurken, ilk ona girdikleri diğer yarışlar Suudi Arabistan, Miami ve Avusturya GP oldu.

Belçika GP öncesi sezonu yorumlayan takım patronu Gunther Steiner, pozitif noktalarla ilgili şöyle dedi: "Sezona yine iyi başladık ama daha sonra diğer takımlarla aynı fırsatlara sahip olmadığımız için geriye düştük."

"Bize çok yardımcı olan Nico Hulkenberg'in takıma katılması olumlu bir gelişmeydi. Takımı motive etmek ve ileriye taşımak için çok çalışıyor. Nico takıma inanılmaz uyum sağladı."

"Diğer olumlu yönlerimiz arasında pit stoplarımız var. Bu konuda kendimize epey güveniyoruz ama bunun devam etmesi için çabalamayı sürdürüyoruz."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Takım henüz tüm kapasitesini gösteremiyor çünkü lastik aşınması tempoyu olumsuz etkiliyor ve bu nedenle puan kazanamıyoruz."

VF-23'ün gelişiminin yılın ikinci yarısında devam edip etmeyeceği sorusuna Steiner, "Macaristan GP sonucu gerçekten olduğundan daha kötü görünüyordu çünkü rakiplerimizden çok uzakta olmasak da geride kaldık."

"Bence harika sonuçlar elde edememiş olsak bile takım olarak doğru yönde ilerlediğimizi teyit ettik. Attığımız bu ufak adımın pistin özellikleriyle mi ilgili olduğunu söylemek zor. Mücadele bu kadar sıkı olduğunda, yeni parçaların işe yarayıp yaramadığını tam olarak bilmek zor oluyor."

"Güncellemelerimiz küçüktü ve onlardan tam olarak istediğimizi aldık. Fakat bunlar yeterli olmadı."

"Mevcut araç için hazırladığımız güncellemeleri önümüzdeki yıl da kullanabiliriz, bu nedenle sorunları daha iyi anlamak ve 2024 aracını daha iyi geliştirmek için VF-23'ü güncellemeye devam edeceğiz."

"Şu anda iki araç üzerinde paralel olarak çalışıyoruz. Henüz 2024 projesine tam olarak ne zaman geçeceğimizi bilmiyoruz." cevabını verdi.