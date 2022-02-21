Haas, 2022'yi bir "fırsat yılı" olarak görüyor

Haberi dinle

Haas, geçen yıl hayal kırıklığıyla dolu bir sezonu geride bırakmıştı. Amerikalı ekip, sezon öncesinde araca yıl boyunca herhangi bir güncelleme getirmeyeceğini ve tamamen 2022'ye odaklanacağını açıklamıştı.

Buna ek olarak Mick Schumacher ve Nikita Mazepin gibi iki çaylak ile yarışma kararı aldılar, ki bu da işlerini pek kolaylaştıran bir durum değildi.

Tüm faktörler birleşince Haas, yıl boyunca rekabetçi değildi ve sezonu tek bir puan dahi alamadan noktaladı.

Fakat Haas takım patronu Gunther Steiner, yeni Formula 1 sezonunda epey umutlu görünüyor.

RacingNews365 ile yaptığı özel röportajda Steiner, şöyle dedi: "Tüm takımlar artık birbirine daha yakın."

"Bütçe sınırı sadece bizim için değil, herkesin lehine olan bir şey. Önde olmak için gerçekten iyi bir iş çıkarmalısınız."

"Fakat biz, her zaman küçük bir bütçeyle çalıştık, bu yüzden bizim için yeni bir şey olmayacak. En başından beri yaptığımız şey buydu. Başlangıçta bütçemiz bundan bile azdı."

Haas bu yıl diğer takımlardan daha az bütçeyle çalışıyor. Bütçe sınırına göre takımlar 140 milyon euro harcayabilse de Haas, bu seviyeye çıkmıyor. "Bütçe boyutumuz daha düşük çünkü örneğin süspansiyon gibi bazı parçaları satın alıyoruz. Tasarlamak ve geliştirmek zorunda değiliz ve bunun için herhangi bir ekipmana ihtiyacımız da yok." 2018, Haas'ın şimdiye kadarki en iyi yılıydı. Romain Grosjean ve Kevin Magnussen düzenli olarak puan aldı ve Haas, Takımlar Şampiyonası'nda beşinci oldu. Daha az finansal kaynağa rağmen Steiner, bu yıl tekrar başarılı olmalarını bekliyor. "Sanırım orta gruba dönebiliriz fakat o zamanlar arkamızda olan takımlar artık önde olabilir ve önümüzdeki takımlar da geriye gidebilir." "Gridin şimdi daha rekabetçi olacağını düşünüyorum." "Sahip olduğumuz pek çok insan hâlâ takımdaki yerini koruyor. Aslında, teknik departmanın başlangıçta olduğundan daha iyi durumda olduğunu söyleyebilirim." "Bu yüzden bizim için gerçek bir fırsat olduğunu düşünüyorum."