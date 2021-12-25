Haas, 2022'de puanlar almayı hedefliyor

Bu yıla geçen yılla oldukça benzer bir araçla başlayan ve yıl boyunca hiçbir güncelleme getirmemesinin ardından gridin en gerisinde kalan Haas, aynı zamanda iki çaylakla yarışmanın zorluklarını da çekti.

Tüm bunlar Haas'ın, 2016'da spora girişinden bu yana ilk kez bir sezondan puansız ayrıldığı anlamına geliyordu.

Amerikalı ekip, kaynaklarını 2022'ye aktardığı için yeni araçtan epey umutlu görünüyor ve bu yüzden yeniden orta gruba dönmenin hesaplarını yapıyor.

Haas takım patronu Gunther Steiner, gelecek yıl için hedeflerini "puanlar almak" olarak belirlemiş durumda.

Steiner, "Abu Dhabi'deki son yarışta iyi bir performans sergiledik."

"Bu, takımın en iyi yarışlardan birisiydi. Takım olarak çalışmayı hiç unutmadık. Daha hızlı bir araca sahip olduğumuzda mücadeleye geri döneceğiz."

"Hedefimiz bu, gelecek yıl puan kazanmak istiyoruz. Takımın hâlâ bunu yapabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum."

"Bunu zaten geçen yıl yaptık, yani bunu nasıl yapacağımızı unutmadık. Sadece 2021'de ilk ona girmeyi başaramadık ve bunun da bir sebebi var."

"Sürücülerimiz çok şey öğrendi ve takım savaşmaya hazır durumda. Umarım yeni aracımız hızlı olur." dedi.

Gridin ortasına dönme ihtimalleri sorulduğunda Steiner, "Kesinlikle ilerleme kaydedeceğiz çünkü bundan daha kötüsü olamaz."

"Şu anda her şey yolunda gidiyor, yeni araçla ilgili çalışmalardan memnunum ama nereye gideceğimizi bilmiyorum. Belki de bu soruya kimsenin bir cevabı yok."

"Bu araç iki yıllık bir araçtı, bu yüzden puan kazanamadık. Fakat sürücülerimiz mücadeleler verebildiler ve bu da bana gelecek yıl başarıya ulaşacağımız konusunda güven veriyor."

"Duruma belli bir iyimserlikle bakıyorum." cevabını verdi.

Nikita Mazepin, Haas VF-21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images