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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Haas, 2022'de kullanılacak karbon tekerlek kanatçığını test etti

Ekleyen:
, Featured writer
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Amerikalı takım, VF-21'in ön fren hava girişine, gelecek yıl 18 inç lastiklerle beraber kullanılacak olan karbon tekerlek kanatçığı monte etti.

Haas, 2022'de kullanılacak karbon tekerlek kanatçığını test etti

Liberty Media ve FIA, Silverstone'da, gelecek yıldan itibaren kullanılacak olan zemin etkili yeni Formula 1 konseptine dair ilk lansmanı yapmıştı.

Pek çok takım mevcut Formula 1 aracının gelişimini durdurdu ve tüm kaynaklarını gelecek yılki Formula 1 aracına aktardı. Pirelli'nin yeni 18 inç lastiklerini Barselona'da test eden Alfa Romeo, yeni aerodinamik tekerlek kapağını denemişti.

Macaristan'da ise Haas, başka bir test yaptı ve VF-21'in ön tarafında, gelecek yıl herkesin kullanmak zorunda olacağı karbon tekerlek kanatçığını denedik.

Sezonun ilerleyen kısmında, bu yılki araçlarda çeşitli denemeler yapılması oldukça muhtemel görünüyor.

Takımlar, özellikle cuma günkü ilk seansı bu tarz denemeler yapmak için kullanabilirler ve gelecek yıl için önemli veriler elde edebilirler.

Haas VF21: ecco l'orecchio in carbonio prefigurazione 2022

Haas VF21: ecco l'orecchio in carbonio prefigurazione 2022

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

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