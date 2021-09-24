Haas, 2022'de "deneyimli bir yedek pilot" istiyor

Daha önce Kevin Magnussen ve Romain Grosjean ikilisiyle çalışan ve bu yıl iki deneyimli sürücü ile yarışmaya başlayan Haas'ta Gunther Steiner, bunun takımı "referans noktasız" bıraktığını kabul etti.

Gelecek yılki kural değişiklikleri, takım takımlar için bir tür sıfırlama olacak ve Steiner, takım içerisinde daha deneyimli bir sürücüye sahip olmanın kendileri için avantaj olacağını söylüyor.

Haas şu anda yedek sürücü olarak, 2020'nin son iki yarışında Grosjean'ın yerini alan Pietro Fittipaldi'ye sahip.

Steiner, "Belli bir referans noktamız yok, referans eksikliği yaşıyoruz ve bu, deneyimli bir sürücü manasına geliyor. Yani bunu tam olarak nasıl yapacağımızı bilmiyorum, bunun birden fazla yolu var ve biraz görüşsek de henüz gerçek anlamda bir şey yapmadık."

"Pilotlarımızın nasıl ilerlediklerini görmek istiyorum. Verilerden ne kadar geliştiklerini ve bunun gibi şeyleri görebiliyorsunuz, bilgiler edinebiliyorsunuz. Eğer ihtiyacımız varsa, bu konuda bir çözüm bulacağız. Şu noktada buna ihtiyacımız olup olmayacağından emin değilim." dedi.

Mechanics on the grid with the car of Mick Schumacher, Haas VF-21 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Sorunlardan biri, eğer üçüncü bir pilota sahip olurlarsa gelecek yıl Mazepin ve Schumacher için son derece değerli olan pist üstü zamanından ödün vermeleri olacak. Çünkü bu pilotun, aracı anlaması için pist üstünde sürüş yapması gerekecek ve bunu ya Schumacher ya da Mazepin'in aracını devralarak yapacak.

Bunun zor bir seçim olduğunu söyleyen Steiner, sonrasında, “Mühendislerle beraber, takım için en iyi şeyin ne olduğunu tartışacağım, ancak henüz bir karar vermedik. Ortada dolaşan bir sürü fikir var fakat henüz bu kararı almadık."

“Umarım bunu yapmamıza gerek kalmaz çünkü birini sırf size referans olsun diye işe alıp, araca oturtursanız ve sonra yarış pilotları ile pist üstü zamanını kaybederseniz, bu da iyi olmaz. Bu yüzden alması çok zor bir karar."

"Umarım aracımız, ondan her şeyi mümkün olduğunca çıkarabilmemiz adına yeterince dengeli olur. Araç ne kadar iyiyse, onu geliştirmek o kadar kolay olur. Dengeli bir araç, sizin daha hızlı gitmenizi sağlar çünkü size güven verir." dedi.

Ne zaman üçüncü bir pilot arayacakları sorulduğunda Steiner, şunları ekledi: "Eğer böyle bir karar almak zorunda kalırsak, sezonun bitiminden sonra olacak."