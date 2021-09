Haas, 2022'de "deneyimli bir yedek pilot" istiyor

Daha önce Kevin Magnussen ve Romain Grosjean ikilisiyle çalışan ve bu yıl iki deneyimli sürücü ile yarışmaya başlayan Haas'ta Gunther Steiner, bunun takımı "referans noktasız" bıraktığını kabul etti.

Gelecek yılki kural değişiklikleri, takım takımlar için bir tür sıfırlama olacak ve Steiner, takım içerisinde daha deneyimli bir sürücüye sahip olmanın kendileri için avantaj olacağını söylüyor.

Haas şu anda yedek sürücü olarak, 2020'nin son iki yarışında Grosjean'ın yerini alan Pietro Fittipaldi'ye sahip.

Steiner, "Belli bir referans noktamız yok, referans eksikliği yaşıyoruz ve bu, deneyimli bir sürücü manasına geliyor. Yani bunu tam olarak nasıl yapacağımızı bilmiyorum, bunun birden fazla yolu var ve biraz görüşsek de henüz gerçek anlamda bir şey yapmadık."

"Pilotlarımızın nasıl ilerlediklerini görmek istiyorum. Verilerden ne kadar geliştiklerini ve bunun gibi şeyleri görebiliyorsunuz, bilgiler edinebiliyorsunuz. Eğer ihtiyacımız varsa, bu konuda bir çözüm bulacağız. Şu noktada buna ihtiyacımız olup olmayacağından emin değilim." dedi.

Mechanics on the grid with the car of Mick Schumacher, Haas VF-21

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images