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Formula 1 Haberler

Haas, 2022 için hedefini yedincilik olarak belirledi

Haas takım patronu Gunther Steiner, 2022 Formula 1 sezonunu yedinci sırada tamamlamalarını umuyor.

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Haas, 2022 için hedefini yedincilik olarak belirledi
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Haas, geride geçen birkaç yılın ardından bu yıl mücadeleye geri döndü ve artık orta grupta mücadele ediyor.

Şu an şampiyonada yedinci sırada yer alan Amerikalı ekip, bu yılki ilk ve tek güncellemesini Amerika GP'ye getirmişti.

Bu hafta sonu yapılacak Belçika GP öncesi bu güncellemeler hakkındaki soruyu yanıtlayan takım patronu Gunther Steiner, şöyle dedi: "Pistte elde edilen verilerin rüzgar tünelindeki verilerle örtüştüğünü gördük ve bu da her zaman için iyiye işarettir. Şimdi bu yeni parçaların potansiyelinden tam anlamıyla faydalanmamız gerekiyor."

"Yaz tatilinden önce takım, toplanan verileri detaylıca gözden geçirdi ve işe döndüğümüzde bu süreç devam edecek."

"Şu ana kadar her şey yolunda görünüyor. Umarım tur zamanımızı geliştirebiliriz." 

Bu hafta sonu Mick'in yeni güncellemelere sahip olup olmayacağı sorusuna Steiner, "Evet, iki pilotumuz da yeni güncellemeyi alacak."

"Yaz arasından önce bu paketten sadece bir tane vardı. Onu da Macaristan'da bilgi toplamak için Kevin aracına koymaya karar verdik. Artık veri topladığımıza göre, Spa'daki ilk antrenman seansının ardından ayarlara odaklanabiliriz."

"Bu yıl olmak istediğimiz yere döndük ve hedef takımlar şampiyonasını yedinci bitirmek. Umarım bunu yapabiliriz, hedefimiz bu olacak. Fakat ikinci görev, altıncı sıra için mücadeleye etmeye devam etmek. Bakalım neler olacak?"

"Her zaman mümkün olan en iyi sonuçları almaya çalışıyoruz." cevabını verdi.

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