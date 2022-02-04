Haas: "VF-22 Barselona'da biraz daha farklı görünecek"

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Amerikalı ekip, bugün gerçekleştirdiği lansmanla beraber 2022 aracına dair fotoğraf yayınlayan ilk takım oldu ve VF-22'de 2022 renk düzenini sergileme fırsatı yakaladı.

Lansman etkinliğinin ardından konuşan takım patronu Gunther Steiner, görüntülerin hazırlanmasından bu yana araç tasarımının ilerlediğini ve bir sonraki ana adımın Barselona'daki ilk test olacağını belirtti

Steiner, Barselona'daki aracın biraz daha farklı olduğunu söyledi.

Steiner şöyle dedi: "Ne kadar farklı göründüğünü iki hafta içerisinde Barselona göreceksiniz. Açıkçası biraz farklı olacak. Tamamen aynı olduğunu söylemiyoruz."

"Bu bir gelişim aşaması ve herhangi bir tanımlamada bulunmak istemiyoruz. Ancak gelişmeye devam ediyoruz. Şimdilik test ile yarış arasında, araç üzerinde yapmayı planladığımız çok fazla değişiklik yok."

"VF-22 yepyeni bir araç, bu yüzden ilk kez piste çıktığında herhangi bir sorun olup olmayacağını merak ediyoruz. Geçen yıl eski bir şasi kullandık ve yepyeni bir araçtan daha az sorun vardı."

"Başlangıçta attığımız ilk turların sorunsuz geçmesini bekliyoruz. Bu ilk görev çünkü araç dayanıklıysa, ilk yarış için en iyi ayarları bulmak ve başarılı bir yarış geçirmek için çalışabilir ve veri toplamaya devam edebiliriz."

Haas, diğer tüm ekiplerin aksine 2021 aracına hiçbir güncelleme getirmedi ve tüm kaynaklarını 2022 aracını geliştirmeye ayırdı.

Takım ayrıca bu aracı Maranello'da, Amerikalı ekibe ayrılan tasarım ölümünde hazırladı ve çalışmaların başında teknik direktör Simone Resta vardı.

Resta, "Teknik açıdan Formula 1'de, şimdiye kadar hatırlayabildiğim en büyük değişikliklerden birisiydi."

"Haas için temel zorluk, Gunther ile teknik yapıyı gerçekten yeniden inşa etmemizdi. Sıfırdan diyemem ama büyük bir değişiklik yaptık."

Haas VF-22 detail Photo by: Haas F1 Team

"Bu, yeni projeyi geliştirmenin teknik karmaşıklığına eklenen bir başka karmaşaydı. Kurallar 2020'de değişti, yani bir bakıma, 2021'in başı, herkes için biraz yeni bir başlangıç oldu."

"Sezon içinde 2021 aracını geliştirmemek, 22 aracına tam olarak konsantre olmak adına bize daha fazla zaman ve genişlik sağladı. Dolayısıyla bu bizim için bir başka artı oldu." dedi.

Haas'ın en yavaş araca sahip olduğu 2021 sezonunun ardından Steiner, yaptıkları son çalışmalarla yeniden orta gruba dönmelerini umuyor.

"Bunu birkaç kez söyledim, aracın performansının ne olacağını kestiremiyorum çünkü diğer araçları henüz görmedim."

"Ancak gördüklerime bakarsam, örneğin 2018 gibi iyi araçlarımız oldu. Hatta yeni bir takım için 2016 ve 2017'de bile oldukça iyi araçlara sahiptik. Sadece o zamanla benzerlikler görüyorum. Araçtan beklediğim performans konusunda yargıya varabileceğim tek şey bu."

"Her zaman temkinli bir iyimserlik içerisinde olduğumu söylerim çünkü Simone ve grubunun geçen yıl boyunca aracı nasıl geliştirdiğini, üzerinde ne kadar sıkı çalıştıklarını ve rüzgar tünelinde elde edilen sonuçları, her seansın ardından kaydedilen gelişimi görüyorum. Karşılaştırabileceğim tek şey bu ve bu beni ihtiyatlı bir iyimserliğe itiyor."

"Orta grupta olacağımızı söylemek ise... Açıkçası bilmiyorum. Şahsen orada olacağımızı düşünüyorum ama diğerlerinin ne yaptığını da bilmiyorum. O yüzden biraz daha beklememiz gerekiyor."

"Geçen yıl bile yaptığımız şeylerden oldukça mutluydum çünkü iki zor yıl geçirsek bile aslında insanların 2021'de tasarım ofisinde ve aero grubunda yaptığı şeyler beni gerçekten motive etti."