Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Albon, Tayland bayrağını yeniden kullanabilecek Sonraki / Alpine, 2022 F1 sezonu öncesinde teknik departmanını yeniden yapılandırıyor
Formula 1 Haberler

Haas, 2022 renk düzenini yarın tanıtacak!

Haas, 2022 Formula 1 renk düzeninin örtüsünü 4 Şubat'ta kaldıracağını duyurdu.

Haas, 2022 renk düzenini yarın tanıtacak!
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

Bugün Red Bull'dan sonra 2022 Formula 1 sezonunda kullanacağı aracın lansman tarihini açıklayan ikinci takım Haas oldu. Amerikalı ekip, beklendiği üzere yeni aracını Şubat ayının ilk haftasında tanıtmayı seçti.

Takım, yeni VF-22 aracının örtüsünü 4 Şubat Cuma günü, yani yarın kaldıracak. Lansman etkinliği TSi 14:00'te yapılacak.

Böylelikle Haas, 2022 aracının örtüsünü kaldıran ve yeni aracını tanıtan ilk takım olacak. Sezonun ikinci lansmanı ise 9 Şubat'ta Red Bull yapacak.

Haas geleneksel olarak kış testlerinden bir süre önce yayınladığı fotoğraflarla yeni renk düzenini tanıtıyor. Aracın somut hali ise sezon öncesi testlerinde ortaya çıkıyor.

Takımın yayınladığı fotoğrafa bakılırsa Mick Schumacher ve Nikita Mazepin'in yarışacağı araç ağırlıklı olarak yine mavi, kırmızı ve beyaz renklerinden oluşacak.

Bu lansmanda temelde renk düzen tanıtımı yapılması bekleniyor. Bu açıdan araçla ilgili detayların ortaya çıkması pek olası değil. Yine de 2022 araçlarının nasıl olacağına dair ilk gerçek görüntü ortaya çıkmış olacak.

Bu açıklamayla 2022 için lansman tarihini açıklayan takım sayısı 9'a yükseldi. Lansman tarihini açıklamayan tek takım Williams.

2022 Formula 1 lansman tarihleri:

Tarih Takım Motor Şasi Yer Saat
4 Şubat Amerika Birleşik Devletleri Haas Ferrari VF-22 - 14:00
9 Şubat Avusturya Red Bull Red Bull RB22 - -
10 Şubat Birleşik Krallık Aston Martin Mercedes AMR22 Gaydon, İngiltere -
11 Şubat Birleşik Krallık McLaren Mercedes MCL36 Woking, İngiltere 22:00
14 Şubat İtalya AlphaTauri Red Bull AT03 Faenza, İtalya 14:00
17 Şubat İtalya Ferrari Ferrari F1-75 Çevrimiçi 16:00
18 Şubat Almanya Mercedes Mercedes W13 - -
21 Şubat Fransa Alpine Renault A522 - -
27 Şubat İsviçre Alfa Romeo Ferrari C42 - -
- Birleşik Krallık Williams Mercedes

Açıklanacak

 - -
paylaşım
yorumlar
Albon, Tayland bayrağını yeniden kullanabilecek
Önceki haber

Albon, Tayland bayrağını yeniden kullanabilecek
Sonraki haber

Alpine, 2022 F1 sezonu öncesinde teknik departmanını yeniden yapılandırıyor

Alpine, 2022 F1 sezonu öncesinde teknik departmanını yeniden yapılandırıyor
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
RTL: "Hamilton, W13'ün lansmanına katılacak"
Formula 1

RTL: "Hamilton, W13'ün lansmanına katılacak"

Haas, Tricorp Workwear ile anlaştı
Formula 1

Haas, Tricorp Workwear ile anlaştı

McLaren, AkzoNobel ile olan anlaşmasını uzattı
Formula 1

McLaren, AkzoNobel ile olan anlaşmasını uzattı

Son Haberler

F1, 2022’de üç sprint yarışı için uzlaşma planı sunuyor.
Formula 1 Formula 1

F1, 2022’de üç sprint yarışı için uzlaşma planı sunuyor.

Alpine, 2022 F1 sezonu öncesinde teknik departmanını yeniden yapılandırıyor
Formula 1 Formula 1

Alpine, 2022 F1 sezonu öncesinde teknik departmanını yeniden yapılandırıyor

Haas, 2022 renk düzenini yarın tanıtacak!
Formula 1 Formula 1

Haas, 2022 renk düzenini yarın tanıtacak!

Albon, Tayland bayrağını yeniden kullanabilecek
Formula 1 Formula 1

Albon, Tayland bayrağını yeniden kullanabilecek

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.