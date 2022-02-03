Haas, 2022 renk düzenini yarın tanıtacak!

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Bugün Red Bull'dan sonra 2022 Formula 1 sezonunda kullanacağı aracın lansman tarihini açıklayan ikinci takım Haas oldu. Amerikalı ekip, beklendiği üzere yeni aracını Şubat ayının ilk haftasında tanıtmayı seçti.

Takım, yeni VF-22 aracının örtüsünü 4 Şubat Cuma günü, yani yarın kaldıracak. Lansman etkinliği TSi 14:00'te yapılacak.

Böylelikle Haas, 2022 aracının örtüsünü kaldıran ve yeni aracını tanıtan ilk takım olacak. Sezonun ikinci lansmanı ise 9 Şubat'ta Red Bull yapacak.

Haas geleneksel olarak kış testlerinden bir süre önce yayınladığı fotoğraflarla yeni renk düzenini tanıtıyor. Aracın somut hali ise sezon öncesi testlerinde ortaya çıkıyor.

Takımın yayınladığı fotoğrafa bakılırsa Mick Schumacher ve Nikita Mazepin'in yarışacağı araç ağırlıklı olarak yine mavi, kırmızı ve beyaz renklerinden oluşacak.

Bu lansmanda temelde renk düzen tanıtımı yapılması bekleniyor. Bu açıdan araçla ilgili detayların ortaya çıkması pek olası değil. Yine de 2022 araçlarının nasıl olacağına dair ilk gerçek görüntü ortaya çıkmış olacak.

Bu açıklamayla 2022 için lansman tarihini açıklayan takım sayısı 9'a yükseldi. Lansman tarihini açıklamayan tek takım Williams.

2022 Formula 1 lansman tarihleri: Tarih Takım Motor Şasi Yer Saat 4 Şubat Haas Ferrari VF-22 - 14:00 9 Şubat Red Bull Red Bull RB22 - - 10 Şubat Aston Martin Mercedes AMR22 Gaydon, İngiltere - 11 Şubat McLaren Mercedes MCL36 Woking, İngiltere 22:00 14 Şubat AlphaTauri Red Bull AT03 Faenza, İtalya 14:00 17 Şubat Ferrari Ferrari F1-75 Çevrimiçi 16:00 18 Şubat Mercedes Mercedes W13 - - 21 Şubat Alpine Renault A522 - - 27 Şubat Alfa Romeo Ferrari C42 - - - Williams Mercedes Açıklanacak - -