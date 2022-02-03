Haas, 2022 renk düzenini yarın tanıtacak!
Haas, 2022 Formula 1 renk düzeninin örtüsünü 4 Şubat'ta kaldıracağını duyurdu.
Bugün Red Bull'dan sonra 2022 Formula 1 sezonunda kullanacağı aracın lansman tarihini açıklayan ikinci takım Haas oldu. Amerikalı ekip, beklendiği üzere yeni aracını Şubat ayının ilk haftasında tanıtmayı seçti.
Takım, yeni VF-22 aracının örtüsünü 4 Şubat Cuma günü, yani yarın kaldıracak. Lansman etkinliği TSi 14:00'te yapılacak.
Böylelikle Haas, 2022 aracının örtüsünü kaldıran ve yeni aracını tanıtan ilk takım olacak. Sezonun ikinci lansmanı ise 9 Şubat'ta Red Bull yapacak.
Haas geleneksel olarak kış testlerinden bir süre önce yayınladığı fotoğraflarla yeni renk düzenini tanıtıyor. Aracın somut hali ise sezon öncesi testlerinde ortaya çıkıyor.
Takımın yayınladığı fotoğrafa bakılırsa Mick Schumacher ve Nikita Mazepin'in yarışacağı araç ağırlıklı olarak yine mavi, kırmızı ve beyaz renklerinden oluşacak.
Bu lansmanda temelde renk düzen tanıtımı yapılması bekleniyor. Bu açıdan araçla ilgili detayların ortaya çıkması pek olası değil. Yine de 2022 araçlarının nasıl olacağına dair ilk gerçek görüntü ortaya çıkmış olacak.
2022 Formula 1 lansman tarihleri:
|Tarih
|Takım
|Motor
|Şasi
|Yer
|Saat
|4 Şubat
|Haas
|Ferrari
|VF-22
|-
|14:00
|9 Şubat
|Red Bull
|Red Bull
|RB22
|-
|-
|10 Şubat
|Aston Martin
|Mercedes
|AMR22
|Gaydon, İngiltere
|-
|11 Şubat
|McLaren
|Mercedes
|MCL36
|Woking, İngiltere
|22:00
|14 Şubat
|AlphaTauri
|Red Bull
|AT03
|Faenza, İtalya
|14:00
|17 Şubat
|Ferrari
|Ferrari
|F1-75
|Çevrimiçi
|16:00
|18 Şubat
|Mercedes
|Mercedes
|W13
|-
|-
|21 Şubat
|Alpine
|Renault
|A522
|-
|-
|27 Şubat
|Alfa Romeo
|Ferrari
|C42
|-
|-
|-
|Williams
|Mercedes
|
Açıklanacak
|-
|-
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