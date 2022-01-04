Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Eski F1 pilotu: "Masi'nin Abu Dhabi kararı akla yatkın değildi"
Formula 1 Haberler

Haas, 2021'de orta gruba bu kadar yakın olmalarına şaşırmış

Ekleyen:
, Şef Editör

Haas patronu Günther Steiner, 2021 aracını neredeyse hiç geliştirmemelerine rağmen orta gruba bu kadar yakın olmalarına şaşırmış.

Haas, 2021'de orta gruba bu kadar yakın olmalarına şaşırmış

Amerikalı takım, COVID-19 pandemisinin patlak vermesinin ardından hayatta kalabilmek adına elindeki kaynakları en iyi şekilde kullanmaya çalıştı ve bu kapsamda hem 2020 aracına güncelleme getirdi, hem de 2021 aracı üzerinde neredeyse hiç çalışma yapmadı.

Bu yılki Haas VF-21'de, geçen yıla kıyasla çok az değişiklik yapıldı  ve tüm kaynak doğrudan 2022 projesine ayrıldı.

Hal böyle olunca çaylak ikili Mick Schumacher ve Nikita Mazepin'in önünde 22 zorlu yarış vardı. Buna karşılık bazen, çok iyi performanslar sergilediler.

Özellikle Schumacher'in Türkiye'de ikinci bölüme kalması dikkat çekiciydi. Bazı yarışlarda da doğrudan Williams pilotları ile yarışıp, Alfa Romeo sürücülerine yaklaştı.

Araçlarını geliştirmedikleri için mevcut performansın normal olduğunu söyleyen Steiner, yine de orta gruba yaklaşmalarına şaşırdığını söyledi.

Takım sahibi Gene Haas ile sezon ortasındaki bir konuşmasını anlatan Steiner, GPFans'e şöyle dedi: "Gene, 'Guenther, bu yılın kötü bir yıl olacağını söylerken bana yalan söylemedin. Kötü olacağını söyledin, bu konuda haklıydın' dedi."

"Ben de 'Evet, uzun zamandır bunu yapıyorum ve bizim yaptığımız şeyi yaparsanız böyle oluyor' dedim."

"Eğer aracı geliştirmezseniz ve diğerleri geliştirirse böyle olur, bu bir sihir değil. Ayrıca başlangıçta en güçlü araca da sahip değildik."

"Sezon sonunda [orta gruba] bu kadar yakın olmamıza şaşırdım. Diğer araçlardan 0.2 saniye geride olmamalıydık çünkü onlar araçlarını geliştirdiler."

"Bazen çaylak sürücülerle onlardan 0.2 ya da 0.3 saniye gerideydik. Hiçbir güncelleme yapmadık ve bunun nasıl gerçekleştiğini ben de bilmiyorum."

"Maalesef onların önüne geçebilecek adımı atamadık ama aradaki farkın bu kadar yakın olduğunu görünce bazen ben de şaşırdım."

Nikita Mazepin, Haas VF-21

Nikita Mazepin, Haas VF-21

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Eski F1 pilotu: "Masi'nin Abu Dhabi kararı akla yatkın değildi"
Önceki haber

Eski F1 pilotu: "Masi'nin Abu Dhabi kararı akla yatkın değildi"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Perez, 2022'de daha iyi olacağından emin
Formula 1

Perez, 2022'de daha iyi olacağından emin

Raikkonen: "2014'te Alonso ile aramızda 'garip şeyler' vardı"
Formula 1

Raikkonen: "2014'te Alonso ile aramızda 'garip şeyler' vardı"

Michael Schumacher 53 yaşında!
Formula 1

Michael Schumacher 53 yaşında!

Son Haberler

Haas, 2021'de orta gruba bu kadar yakın olmalarına şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Haas, 2021'de orta gruba bu kadar yakın olmalarına şaşırmış

Eski F1 pilotu: "Masi'nin Abu Dhabi kararı akla yatkın değildi"
Formula 1 Formula 1

Eski F1 pilotu: "Masi'nin Abu Dhabi kararı akla yatkın değildi"

Ferrari, babasının yolundan gitmesi için Mick'e "koçluk yapıyor"
Formula 1 Formula 1

Ferrari, babasının yolundan gitmesi için Mick'e "koçluk yapıyor"

Ricciardo, Monza galibiyetiyle "bir açıklama yapmak" istemiş
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, Monza galibiyetiyle "bir açıklama yapmak" istemiş

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.