Haas, 2021'de orta gruba bu kadar yakın olmalarına şaşırmış

Amerikalı takım, COVID-19 pandemisinin patlak vermesinin ardından hayatta kalabilmek adına elindeki kaynakları en iyi şekilde kullanmaya çalıştı ve bu kapsamda hem 2020 aracına güncelleme getirdi, hem de 2021 aracı üzerinde neredeyse hiç çalışma yapmadı.

Bu yılki Haas VF-21'de, geçen yıla kıyasla çok az değişiklik yapıldı ve tüm kaynak doğrudan 2022 projesine ayrıldı.

Hal böyle olunca çaylak ikili Mick Schumacher ve Nikita Mazepin'in önünde 22 zorlu yarış vardı. Buna karşılık bazen, çok iyi performanslar sergilediler.

Özellikle Schumacher'in Türkiye'de ikinci bölüme kalması dikkat çekiciydi. Bazı yarışlarda da doğrudan Williams pilotları ile yarışıp, Alfa Romeo sürücülerine yaklaştı.

Araçlarını geliştirmedikleri için mevcut performansın normal olduğunu söyleyen Steiner, yine de orta gruba yaklaşmalarına şaşırdığını söyledi.

Takım sahibi Gene Haas ile sezon ortasındaki bir konuşmasını anlatan Steiner, GPFans'e şöyle dedi: "Gene, 'Guenther, bu yılın kötü bir yıl olacağını söylerken bana yalan söylemedin. Kötü olacağını söyledin, bu konuda haklıydın' dedi."

"Ben de 'Evet, uzun zamandır bunu yapıyorum ve bizim yaptığımız şeyi yaparsanız böyle oluyor' dedim."

"Eğer aracı geliştirmezseniz ve diğerleri geliştirirse böyle olur, bu bir sihir değil. Ayrıca başlangıçta en güçlü araca da sahip değildik."

"Sezon sonunda [orta gruba] bu kadar yakın olmamıza şaşırdım. Diğer araçlardan 0.2 saniye geride olmamalıydık çünkü onlar araçlarını geliştirdiler."

"Bazen çaylak sürücülerle onlardan 0.2 ya da 0.3 saniye gerideydik. Hiçbir güncelleme yapmadık ve bunun nasıl gerçekleştiğini ben de bilmiyorum."

"Maalesef onların önüne geçebilecek adımı atamadık ama aradaki farkın bu kadar yakın olduğunu görünce bazen ben de şaşırdım."

Nikita Mazepin, Haas VF-21 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images