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Formula 1 / Son dakika

Haas, 2021'de gelişim haklarını kullanmayacak

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Haas, 2021'de gelişim haklarını kullanmayacak
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Haas, 2021 aracında büyük değişiklikler yapmayacak ve iki gelişim hakkının hiçbirini kullanmayacak.

Auto Motor und Sport, Haas'ın 2021 projesine dair yeni bilgilere ulaştı ve konu hakkında takım patronu Gunther Steiner ile iletişime geçti.

Şu anda Haas'ın 2021 programı sorunsuz gidiyor ve yeni aracın parçaları neredeyse hazır. Montaj şubat ayının ilk haftasında başlayacak ve Şubat ayı ortasında tamamlanacak. Ancak takım, yeni motoru çalıştıramayacak çünkü motorun ülkeye girişine izin verilse de, çalıştırılması için gereken mühendislere izin verilmeyecek.

Bu, takımın yeni motoru çalıştırılabileceği en erken tarihin Bahreyn testi olduğu anlamına geliyor. Takım bu yıl ilk kez araçlarını Banbury'deki fabrikasında üretiyor. Bunun sebebi yeni homologasyon kuralları ve halihazırda İngiltere'de bulunan selefinin pek çok parçasının yeni araçta kullanılacak olması.

Dallara tarafından üretilen parçalar İtalya'dan geliyor ancak şu anda Amerika'da bulunan takım patronu Gunther Steiner bile İngiltere'deki fabrikaya giremiyor.

Steiner, "İngiltere'ye gitmek isteseydim, en az iki hafta karantinada kalmam gerekecekti. Sadece sporculara istisnalar var." dedi.

Bundan ötürü Mick Schumacher Şubat ayının ilk haftasında koltuk ayarı için Banbury'e gelebilecek. Nikita Mazepin ise bir hafta sonra buraya gelecek.

Steiner, yeni araçla ilgili, "Ön kanat ve fren havalandırması gibi şeyler yeni olacak. Bunları yeni taban kurallarına uyarlamamız gerekiyordu." dedi.

Takım ayrıca Alfa Romeo ve Ferrari'nin aksine bu yılki araçta sahip olduğu iki gelişim hakkının hiçbirini kullanmadı.

Steiner, "Yeni bir burun yapabilirdik ama maalesef çok geç kaldık.  Rüzgar tünelini çok uzun süre kapalı kaldı ve bu yüzden burnu Eylül sonundaki son tarihe kadar hazır hale getiremezdik." dedi.

Bu, Haas'ın sadece yeni bir vites kutusu tasarımıyla devam edeceği anlamına geliyor, ki bu kısım herhangi bir gelişim hakkı getirmiyor.

Bundan ötürü aerodinamik direktörü Ben Agathangelou ve ekibi, tamamen 2022 projesine konsantre oldu.

Steiner, "Kış testlerinde 2021 aracında herhangi bir hata yaptığımızı anlarsak, o zaman bunu yeniden geliştirmemiz gerekebilir. 2021 aracı için daha fazla rüzgar tüneli zamanı harcamak istemiyoruz." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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