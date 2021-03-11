Haas, 2021 VF-21'i Bahreyn'de piste çıkardı

Yeni aracını ilk kez dün Bahreyn'de çalıştıran Haas, Ferrari ve Mercedes'le beraber, 2021 aracını piste çıkarmayan tek takımdı.

Bugün Ferrari'nin Bahreyn'de bir çekim günü yapması bekleniyordu ve Haas'ın yeni aracını ilk kez yarın piste çıkaracağı düşünülüyordu.

Ancak Amerikalı ekip, sürpriz şekilde bugün çekim günü kapsamında yeni VF-21'i piste çıkardı.

Aracı hem Mick Schumacher hem de Nikita Mazepin'in sürmesi bekleniyor. İkili en fazla 100 kilometre sürüş yapabilecek.

Bu, Bahreyn testi öncesinde sadece Mercedes'in Shakedown yapmayacağı anlamına geliyor.