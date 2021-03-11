Haas, 2021 VF-21'i Bahreyn'de piste çıkardı
Ekleyen: Kemal Şengül , Editör
Haas, sezon öncesi testinden bir gün önce yeni VF-21 aracını Bahreyn'de piste çıkardı.
Yeni aracını ilk kez dün Bahreyn'de çalıştıran Haas, Ferrari ve Mercedes'le beraber, 2021 aracını piste çıkarmayan tek takımdı.
Bugün Ferrari'nin Bahreyn'de bir çekim günü yapması bekleniyordu ve Haas'ın yeni aracını ilk kez yarın piste çıkaracağı düşünülüyordu.
Ancak Amerikalı ekip, sürpriz şekilde bugün çekim günü kapsamında yeni VF-21'i piste çıkardı.
Aracı hem Mick Schumacher hem de Nikita Mazepin'in sürmesi bekleniyor. İkili en fazla 100 kilometre sürüş yapabilecek.
Bu, Bahreyn testi öncesinde sadece Mercedes'in Shakedown yapmayacağı anlamına geliyor.
paylaşım
yorumlar
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Haas, 2021 VF-21'i Bahreyn'de piste çıkardı
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
8 Mar 2021
Gümüş Oklar'ın Hikayesi: Mercedes W10
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Slayt Şov
Haberi dinle