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Formula 1 / Son dakika

Haas, 2021 sürücülerini bu sezon bitmeden önce açıklayacak

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Haas, 2021 sürücülerini bu sezon bitmeden önce açıklayacak
Ekleyen:
, Editör

Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, 2021 sezonunda yarışacakları sürücüleri sezon bitmeden önce açıklayacaklarını doğruladı.

Hem Kevin Magnussen hem de Romain Grosjean sezon sonunda Haas'tan ayrılacaklar ve yerlerine kimin geçeceği bilinmiyor.

Grosjean, Haas'tan ayrılmalarının temel sebebinin finansal sorunlar olduğunu belirtmişti.

Haas şimdi yeni pilot arayışında ve genel olarak genç sürücülere odaklandıkları düşünülüyor.

Takım için öne çıkan adaylar arasında finansal destekli Nikita Mazepin'e ek olarak Ferrari'nin genç yetenekleri Callum Ilott, Mick Schumacher ve Robert Shwartzman da var. Koltuk için diğer öne çıkan adaylar önemli sponsorlara sahip olan Sergio Perez ve neredeyse hiç sponsora sahip olmayan Nico Hulkenberg.

Alfa Romeo'nun gelecek yıl Mick Schumacher'le yarışması bekleniyordu ancak takım Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen'le devam etme kararı aldı.

Şimdi Mick'in Haas'a gitmesi bekleniyor.

Sürücü kararları hakkında Ekstra Bladet'e konuşan Haas patronu Steiner, "Planım, sezon bitene kadar sürücülerimizi açıklamamız."

"Elbette taraftarlar kiminle yarışacağımızı bilmek istiyor ve aynı şey bizim için de geçerli."

"Sürücüler takımdaki en önemli kişilerdir. İyi bir takım ruhuna sahip olmak için insanlara neler olduğunu olabildiğince çabuk anlatmamız gerekiyor. " dedi.

Steiner, Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur'dan sürücü açıklamasını ertelemelerini istediğini ancak bunun reddedildiğini söyledi.

Steiner, "Fred'den (Vasseur, Alfa Romeo takım patronu) sürücü duyurusunu yapmak için beklemesini istedim ama işe yaramadı."

 "Mick bir Ferrari sürücüsü. Çok fazla şey oluyor ama o Ferrari'nin sürücüsü, benim değil." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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