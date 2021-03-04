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Haas, 2021 renk düzenini tanıttı, Uralkali ana sponsor oldu!

Ekleyen:
, Editör

Haas, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala 2021 VF-21 aracında kullanacağı yeni renk düzenini tanıttı.

Haas, 2021 renk düzenini tanıttı, Uralkali ana sponsor oldu!

Amerikalı ekip, Bahreyn'de gerçekleştirilecek sezon öncesi testine kısa bir süre kala, bu yıl Formula 1'de kullanacakları renk düzenini tanıtan sekizinci Formula 1 ekibi oldu.

Yeni aracın renk düzeni, Haas'ın geleneksel tasarımlarından çok uzak görünüyor. Uralkali ile yapılan ana sponsorluk anlaşmasından ötürü araç Rusya bayrağının renkleri olan beyaz, kırmızı ve mavi renklerini taşıyor.

Uralkali, 2021 Haas pilotu Nikita Mazepin'in babası Dmitry Mazepin tarafından yönetilen dünyanın en büyük potas üreticisi.

Takım sahibi Gene Haas, "Uralkali'yi Haas F1 takımının ana sponsoru olarak Formula 1'de ağırlamaktan çok memnunum."

"Sezon boyunca markalarını temsil etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Geçen yıl bizim için zor bir sezondu, ama aynı zamanda daha büyük resme, özellikle 2022'ye ve yeni kurallara da odaklandık." dedi.

Haas VF-21

Haas VF-21

Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas VF-21

Haas VF-21

Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas, 2021 sezonuna oldukça zorlu bir yılın ardından giriyor. Amerikalı ekip, geçen yıl takımlar şampiyonasını dokuzuncu sırada tamamlarken, yıl boyunca sadece üç puan aldı.

Zorlu geçen yılın ardından hem Romain Grosjean hem de Kevin Magnussen'le yollar ayrıldı. Bunun yerine Formula 2 şampiyonu Mick Schumacher ve Formula 2'de beşinci olan Nikita Mazepin ile anlaşıldı.

Haas, yeni kurallar çerçevesinde, her takıma verilen "iki gelişim hakkını" aracında kullanmamayı tercih etti ve geçen yıla çok benzer bir araçla yarışacaklar.

Bunun temel sebebi, ekibin tüm kaynaklarını 2022 aracına ayırmak istemesiydi.

Bu lansmanla beraber geriye sadece Williams FW43B ve Ferrari SF21 kalmış oldu. Williams yeni aracını yarın tanıtırken, Ferrari 10 Mart'ta tanıtacak.

Sezon öncesi testleri 12-14 Mart, Bahreyn GP ise 28 Mart'ta yapılacak.

Haas VF-21

Haas VF-21
1/7

Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas VF-21

Haas VF-21
2/7

Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas VF-21

Haas VF-21
3/7

Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas VF-21

Haas VF-21
4/7

Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas VF-21

Haas VF-21
5/7

Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas VF-21

Haas VF-21
6/7

Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas

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Editör Kemal Şengül

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