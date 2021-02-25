Haas, 2021 renk düzenini 4 Mart'ta tanıtacak!

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
52 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
157 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
185 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
192 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
199 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
213 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
216 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
241 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
248 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
255 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
268 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
283 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
290 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Horner: "RB16B ile ilk gün başarılıydı" Sonraki / Ferrari, Radiobook ile olan anlaşmasını genişletti
Formula 1 / Son dakika

Haas, 2021 renk düzenini 4 Mart'ta tanıtacak!

Ekleyen:
, Editör

Haas, 2021 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni VF-21 aracının renk düzenini 4 Mart'ta tanıtacak.

paylaşım
yorumlar
Haas, 2021 renk düzenini 4 Mart'ta tanıtacak!

Şimdiye kadar Haas hariç tüm takımlar, 2021 sezonunda  kullanacakları yeni araçların lansman tarihini açıklamıştı.

Amerikalı ekip, bugün itibariyle lansman tarihini açıkladı, ancak başlangıçta sadece renk düzenini tanıtacaklar.

Takım, 4 Mart'ta yeni renk düzenini tanıtacak. VF-21 adı verilen yeni aracın ne zaman tanıtılacağı ise belirsiz.

Takım genellikle yeni aracını sezon öncesi testinin ilk gününde tanıtıyor. Bu yıl da benzer bir yol izlemeleri oldukça muhtemel görünüyor.

Böylelikle tüm lansman tarihleri ve araç isimleri belli oldu.

Haas, yeni sezonda kullanacağı VF-21'i Bahreyn'e gitmeden önce çalıştıramayacak. Çünkü Ferrari personeli, Haas'ın bulunduğu İngiltere'ye karantinasız şekilde giremiyorlar. Bundan ötürü Haas, yeni aracını çalıştırmayan tek takım konumunda yer alıyor.

2021 Formula 1 lansman tarihleri:

Tarihli Takım Motor Şasi Yer Saat
15 Şubat Birleşik Krallık McLaren MCL35M Birleşik Krallık Woking 22:00
19 Şubat İtalya AlphaTauri AT02   11:00
22 Şubat İsviçre Alfa Romeo C41 Polonya Varşova 14:05
23 Şubat
 Avusturya Red Bull RB16B   14:00
2 Mart Almanya Mercedes

F1 W12

    
2 Mart Fransa Alpine

A521

    
3 Mart Birleşik Krallık Aston Martin

AMR21

   18:00
4 Mart Amerika Birleşik Devletleri Haas VF-21   11:00
5 Mart Birleşik Krallık Williams

FW43B

    
10 Mart
 İtalya Ferrari

SF21

    
Horner: "RB16B ile ilk gün başarılıydı"

Önceki haber

Horner: "RB16B ile ilk gün başarılıydı"

Sonraki haber

Ferrari, Radiobook ile olan anlaşmasını genişletti

Ferrari, Radiobook ile olan anlaşmasını genişletti
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İnsan Hakları Örgütü, Hamilton’ı Suudi Arabistan GP’sini boykot etmeye çağırdı

15s
2
Formula 1

Vasseur: "Ferrari'nin güç ünitesi farkı bir yılda kapanmayacak"

2s
3
Formula 1

Ferrari, Radiobook ile olan anlaşmasını genişletti

54 dk
4
Formula 1

Salo: "Ferrari, ceza yüzünden 2020'de daha az yakıt kullandı"

1g
5
Formula 1

Haas, 2021 renk düzenini 4 Mart'ta tanıtacak!

1s
Son Haberler
Verstappen, 2021 F1 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı
F1

Verstappen, 2021 F1 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı

34dk
Ferrari, Radiobook ile olan anlaşmasını genişletti
F1

Ferrari, Radiobook ile olan anlaşmasını genişletti

54dk
Haas, 2021 renk düzenini 4 Mart'ta tanıtacak!
F1

Haas, 2021 renk düzenini 4 Mart'ta tanıtacak!

1s
Horner: "RB16B ile ilk gün başarılıydı"
F1

Horner: "RB16B ile ilk gün başarılıydı"

1s
Vasseur: "Ferrari'nin güç ünitesi farkı bir yılda kapanmayacak"
F1

Vasseur: "Ferrari'nin güç ünitesi farkı bir yılda kapanmayacak"

2s
Son Videolar
Kurallara aykırı Formula 1 çözümleri, 2022'de F1'e dönüyor 07:32
Formula 1
11s

Kurallara aykırı Formula 1 çözümleri, 2022'de F1'e dönüyor

Alfa Romeo C41 and Alfa Romeo C39 Compared 00:24
Formula 1
20s

Alfa Romeo C41 and Alfa Romeo C39 Compared

Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı 00:36
Formula 1
22 Şub 2021

Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı 00:00
Formula 1
22 Şub 2021

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı

Canlı izle: AlphaTauri AT02 lansmanı 03:30
Formula 1
19 Şub 2021

Canlı izle: AlphaTauri AT02 lansmanı

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Verstappen, 2021 F1 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı
Formula 1 / Son dakika

Verstappen, 2021 F1 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı

Ferrari, Radiobook ile olan anlaşmasını genişletti
Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Radiobook ile olan anlaşmasını genişletti

Horner: "RB16B ile ilk gün başarılıydı"
Formula 1 / Son dakika

Horner: "RB16B ile ilk gün başarılıydı"

Çok Okunanlar Bugün

İnsan Hakları Örgütü, Hamilton’ı Suudi Arabistan GP’sini boykot etmeye çağırdı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İnsan Hakları Örgütü, Hamilton’ı Suudi Arabistan GP’sini boykot etmeye çağırdı

Vasseur: "Ferrari'nin güç ünitesi farkı bir yılda kapanmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vasseur: "Ferrari'nin güç ünitesi farkı bir yılda kapanmayacak"

Ferrari, Radiobook ile olan anlaşmasını genişletti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Radiobook ile olan anlaşmasını genişletti

Salo: "Ferrari, ceza yüzünden 2020'de daha az yakıt kullandı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Salo: "Ferrari, ceza yüzünden 2020'de daha az yakıt kullandı"

Haas, 2021 renk düzenini 4 Mart'ta tanıtacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, 2021 renk düzenini 4 Mart'ta tanıtacak!

Perez: "Red Bull RB16B'nin iyi bir potansiyeli var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Red Bull RB16B'nin iyi bir potansiyeli var"

Schumacher: "Gelecekte Ferrari ile yarışmak istiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Gelecekte Ferrari ile yarışmak istiyorum"

Horner: "RB16B ile ilk gün başarılıydı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "RB16B ile ilk gün başarılıydı"

Son Haberler

Verstappen, 2021 F1 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, 2021 F1 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı

Ferrari, Radiobook ile olan anlaşmasını genişletti
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Radiobook ile olan anlaşmasını genişletti

Haas, 2021 renk düzenini 4 Mart'ta tanıtacak!
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas, 2021 renk düzenini 4 Mart'ta tanıtacak!

Horner: "RB16B ile ilk gün başarılıydı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "RB16B ile ilk gün başarılıydı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.