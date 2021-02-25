Haas, 2021 renk düzenini 4 Mart'ta tanıtacak!

Şimdiye kadar Haas hariç tüm takımlar, 2021 sezonunda kullanacakları yeni araçların lansman tarihini açıklamıştı.

Amerikalı ekip, bugün itibariyle lansman tarihini açıkladı, ancak başlangıçta sadece renk düzenini tanıtacaklar.

Takım, 4 Mart'ta yeni renk düzenini tanıtacak. VF-21 adı verilen yeni aracın ne zaman tanıtılacağı ise belirsiz.

Takım genellikle yeni aracını sezon öncesi testinin ilk gününde tanıtıyor. Bu yıl da benzer bir yol izlemeleri oldukça muhtemel görünüyor.

Böylelikle tüm lansman tarihleri ve araç isimleri belli oldu.

Haas, yeni sezonda kullanacağı VF-21'i Bahreyn'e gitmeden önce çalıştıramayacak. Çünkü Ferrari personeli, Haas'ın bulunduğu İngiltere'ye karantinasız şekilde giremiyorlar. Bundan ötürü Haas, yeni aracını çalıştırmayan tek takım konumunda yer alıyor.

2021 Formula 1 lansman tarihleri: