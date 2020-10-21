Haas, 2021 pilotlarını Portekiz GP hafta sonunda açıklayacak

Haas'ın mevcut iki pilotunun birden anlaşması sene sonunda bitiyor. Bu yüzden takım, 2021 pilot pazarında revaçta olanlardan birisi.

Amerikalı takımın gelecek sene iki yeni pilotla birden yarışması, bu isimlerin ise Portekiz'de açıklanması bekleniyor.

Birkaç hafta önce çıkan iddialar, Haas'ın 2021'de Kevin Magnussen ve Robert Shwartzman ya da Callum Ilott ile yarışacağı yönündeydi ancak son gelişmelerin ardından iki isim birden bu şansı kaçıracak gibi görünüyor.

La Gazetta dello Sport'a göre Haas adına yarışacak pilotlar, birkaç hafta önce Rusya'da takımla görüşen Nikita Mazepin ile Mick Schumacher olacak.

Schumacher'in adı normalde Alfa Romeo için anılıyordu ancak Ferrari, Antonio Giovinazzi'ye bir sene daha hak vermiş gibi görünüyor.

Bunun üzerine Alfa Romeo'da boşluk olmayınca takım, Schumacher'i Haas ile F1'e sokma kararı aldı.

Adı Formula 1 için anılan diğer Ferrari Genç Sürücü Akademisi pilotları Callum Ilott ve Robert Schwartzman, en azından bir sene daha beklemek zorunda kalacaklar.