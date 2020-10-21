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Formula 1 / Son dakika

Haas, 2021 pilotlarını Portekiz GP hafta sonunda açıklayacak

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Haas, 2021 pilotlarını Portekiz GP hafta sonunda açıklayacak
Ekleyen:
, редактор
Çeviren: Abdullah Çelik

İtalya'da çıkan son haberlere göre Haas F1 takımı, 2021 F1 sezonunda mücadele edeceği pilot kadrosunu bu hafta sonu gerçekleştirilecek Portekiz GP'de açıklayacak.

Haas'ın mevcut iki pilotunun birden anlaşması sene sonunda bitiyor. Bu yüzden takım, 2021 pilot pazarında revaçta olanlardan birisi.

Amerikalı takımın gelecek sene iki yeni pilotla birden yarışması, bu isimlerin ise Portekiz'de açıklanması bekleniyor.

Birkaç hafta önce çıkan iddialar, Haas'ın 2021'de Kevin Magnussen ve Robert Shwartzman ya da Callum Ilott ile yarışacağı yönündeydi ancak son gelişmelerin ardından iki isim birden bu şansı kaçıracak gibi görünüyor.

 

La Gazetta dello Sport'a göre Haas adına yarışacak pilotlar, birkaç hafta önce Rusya'da takımla görüşen Nikita Mazepin ile Mick Schumacher olacak.

Schumacher'in adı normalde Alfa Romeo için anılıyordu ancak Ferrari, Antonio Giovinazzi'ye bir sene daha hak vermiş gibi görünüyor.

Bunun üzerine Alfa Romeo'da boşluk olmayınca takım, Schumacher'i Haas ile F1'e sokma kararı aldı.

Adı Formula 1 için anılan diğer Ferrari Genç Sürücü Akademisi pilotları Callum Ilott ve Robert Schwartzman, en azından bir sene daha beklemek zorunda kalacaklar.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Mick Schumacher , Nikita Mazepin , Robert Shwartzman
Takımlar Haas F1 Team
Editör Иван Матушкин

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