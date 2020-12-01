Haas, 2021 pilotlarından ilkini bugün açıklayacak

Haas, 2021 sezonunda yarışacağı pilotları henüz açıklamadı ve zaten Romain Grosjean ile Kevin Magnussen'in takımda kalmayacağı biliniyor.

Amerikalı ekip, artık çaylak sürücülerle yarışma kararı almış gibi görünüyor ve bu kapsamda son haftalarda Nikita Mazepin ile Mick Schumacher isimleri öne çıkmıştı.

Gazeteci Albert Fabrega'nın paylaştığı, Motorsport.com'un doğrulattığı bilgilere Haas, 2021 pilotlarından ilkini bugün TSI 11:00'de açıklayacak.

Şimdilik bu ismin kim olacağı bilinmiyor. Ancak Mazepin ya da Schumacher olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Callum Ilott dün yaptığı açıklamada gelecek yıl F1'de olmayacağını açıklamıştı.