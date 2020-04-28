Haas, 2021 pilot kararını henüz vermedi

Haas henüz diğer takımlar gibi 2020 sonrasında Formula 1'de devam edip etmeyeceğini doğrulamadı ve Gene Haas, koronavirüs krizi öncesinde bunun 2020'de elde edecekleri sonuçlara bağlı olduğunu söyledi.

Ancak sezon koronavirüs nedeniyle başlayamadı ve Liberty yarışlar için yeni tarihler belirlemeye çalışıyor. Bu da Haas gibi küçük takımların finansal anlamda zorluklar yaşamasına neden oluyor.

Öte yandan hem Romain Grosjean hem de Kevin Magnussen'in anlaşması sezon sonunda dolacak.

Ancak takım patronu Gunther Steiner şimdiye kadar pilotlarla ilgili sözleşmenin aklına dahi gelmediğini çünkü önceliklerinin çok daha farklı olduğunu söyledi.

Steiner, Viaset Sport'a "2021 sürücü kadromuz hakkında bir saniye bile düşünmedim."

"Önce bu krizden sorunsuz şekilde geçmeliyiz, sonrasında zaten ileriye bakabiliriz." dedi.

Steiner, Magnussen hakkında daha olumlu konuştu.

“Mart ayındaki ilk yarıştan bu yana zaten gelecek hakkında konuşmaya başlamış olmalıydık."

"Herkesin bildiği gibi Kevin'in tüm takımla iyi bir ilişkisi var ve dört yıldır bizimle birlikte."

"Ayrıca kişisel anlamda da anlaşıyoruz ve Gene Haas için de durum aynısı."

"Ama ne olursa olsun önce sonuçlara bakmalıyız ve sadece bundan sonra geleceği düşünebiliriz. Şimdi, açıkçası bunları düşünmek için henüz çok erken."