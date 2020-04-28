Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Postponed
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
121 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
128 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
142 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
149 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
163 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
178 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
185 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
199 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
212 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Haas, 2021 pilot kararını henüz vermedi

paylaşım
yorumlar
Haas, 2021 pilot kararını henüz vermedi
Ekleyen:
, Editör
28 Nis 2020 10:44

Haas takım patronu Gunther Steiner, 2021'de yarışacakları pilotlar hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu düşünüyor.

Haas henüz diğer takımlar gibi 2020 sonrasında Formula 1'de devam edip etmeyeceğini doğrulamadı ve Gene Haas, koronavirüs krizi öncesinde bunun 2020'de elde edecekleri sonuçlara bağlı olduğunu söyledi.

Ancak sezon koronavirüs nedeniyle başlayamadı ve Liberty yarışlar için yeni tarihler belirlemeye çalışıyor. Bu da Haas gibi küçük takımların finansal anlamda zorluklar yaşamasına neden oluyor.

Öte yandan hem Romain Grosjean hem de Kevin Magnussen'in anlaşması sezon sonunda dolacak.

Ancak takım patronu Gunther Steiner şimdiye kadar pilotlarla ilgili sözleşmenin aklına dahi gelmediğini çünkü önceliklerinin çok daha farklı olduğunu söyledi.

Steiner, Viaset Sport'a "2021 sürücü kadromuz hakkında bir saniye bile düşünmedim."

"Önce bu krizden sorunsuz şekilde geçmeliyiz, sonrasında zaten ileriye bakabiliriz." dedi.

Steiner, Magnussen hakkında daha olumlu konuştu.

“Mart ayındaki ilk yarıştan bu yana zaten gelecek hakkında konuşmaya başlamış olmalıydık."

"Herkesin bildiği gibi Kevin'in tüm takımla iyi bir ilişkisi var ve dört yıldır bizimle birlikte."

"Ayrıca kişisel anlamda da anlaşıyoruz ve Gene Haas için de durum aynısı."

"Ama ne olursa olsun önce sonuçlara bakmalıyız ve sadece bundan sonra geleceği düşünebiliriz. Şimdi, açıkçası bunları düşünmek için henüz çok erken." 

Sonraki haber
Mercedes'in çift DRS'si neden yasaklandı?

Önceki haber

Mercedes'in çift DRS'si neden yasaklandı?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
58 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
02:00
11:00
FP2
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
06:00
15:00
FP3
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
06:00
15:00
Yarış
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Kırmızı harika bir renk, ama Mercedes'in sundukları daha çekici"

2s
2
Formula 1

Mercedes'in çift DRS'si neden yasaklandı?

49dk
3
Formula 1

"Ferrari veto hakkını koruyacak"

4
Formula 1

Van Amersfoort: "Hayatta kalmak için yarışmalıyız"

5
Formula 1

Domenicali: "Binotto ilk yılında iyi bir iş yaptı"

3s

Son Videolar

F1 eSpor Kanada GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports 00:00
Formula 1

F1 eSpor Kanada GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports

Canlı: 2012 Brezilya GP 02:08:46
Formula 1

Canlı: 2012 Brezilya GP

F1 eSpor Monako GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports 00:00
Formula 1

F1 eSpor Monako GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım 04:39
Formula 1

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Son Haberler

Haas, 2021 pilot kararını henüz vermedi
F1

Haas, 2021 pilot kararını henüz vermedi

Mercedes'in çift DRS'si neden yasaklandı?
F1

Mercedes'in çift DRS'si neden yasaklandı?

McLaren, Ferrari'nin 2019'daki FIA anlaşmasını açıklamasını istedi
F1

McLaren, Ferrari'nin 2019'daki FIA anlaşmasını açıklamasını istedi

Hamilton: "Kırmızı harika bir renk, ama Mercedes'in sundukları daha çekici"
F1

Hamilton: "Kırmızı harika bir renk, ama Mercedes'in sundukları daha çekici"

İngiltere GP, İngiltere'de sporların yeniden başlamasıyla ilgili görüşmelerden 'mutlu'
F1

İngiltere GP, İngiltere'de sporların yeniden başlamasıyla ilgili görüşmelerden 'mutlu'

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.